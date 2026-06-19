殺人鬼の逮捕から幕を開ける物語…解決に導いたのは“謎の通報者” 横山裕主演『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』第1話あらすじ
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が主演する、7月1日スタートのカンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（毎週水曜 後11:00）の第1話のシーン写真、あらすじが解禁された。
【写真】過去には…2024年『anan』“大トリ”表紙に登場したSUPER EIGHT
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。
■第1話あらすじ
池袋南署の管内で、女性3人を殺害し、その髪の毛を猟奇的な戦利品として保存していた連続殺人鬼（シリアルキラー）が逮捕される。事件を解決に導いたのは、「連続殺人犯を捕まえた。あとはよろしく」という一通の不可解な匿名メールだった。これまでにも同様の凶悪事件を闇で終わらせてきた“謎の通報者”の正体に、生活安全課の巡査部長・磯貝史郎（横山）は強い興味を抱く。
かつては刑事課のエースでありながら、3年前の“ある事件”を境に一匹狼となった磯貝は、現場写真の片隅に写り込む「ポケットティッシュ」に奇妙な共通点を見つけ出す。さらにSNSの目撃情報から浮かび上がったのは、“ティッシュ配りの天使”こと黒井ヒナタ（関水）。
度重なるド派手なイメチェンや、怪しげな中年男性の後を追う姿から、周囲からは「パパ活女子」と揶揄（やゆ）されるヒナタだったが、磯貝が突き止めた彼女の行動は、あまりにも大胆で不穏なものだった。
ヒナタが接触していたのは、日常に紛れて獲物を物色する本物のシリアルキラーたち。彼女は自ら進んで殺人鬼のターゲットになりすましていた…。復讐に燃える刑事と、謎に満ちた異能の持ち主。2人の危険な「待ち合わせ」が今、幕を開ける。
【写真】過去には…2024年『anan』“大トリ”表紙に登場したSUPER EIGHT
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。
池袋南署の管内で、女性3人を殺害し、その髪の毛を猟奇的な戦利品として保存していた連続殺人鬼（シリアルキラー）が逮捕される。事件を解決に導いたのは、「連続殺人犯を捕まえた。あとはよろしく」という一通の不可解な匿名メールだった。これまでにも同様の凶悪事件を闇で終わらせてきた“謎の通報者”の正体に、生活安全課の巡査部長・磯貝史郎（横山）は強い興味を抱く。
かつては刑事課のエースでありながら、3年前の“ある事件”を境に一匹狼となった磯貝は、現場写真の片隅に写り込む「ポケットティッシュ」に奇妙な共通点を見つけ出す。さらにSNSの目撃情報から浮かび上がったのは、“ティッシュ配りの天使”こと黒井ヒナタ（関水）。
度重なるド派手なイメチェンや、怪しげな中年男性の後を追う姿から、周囲からは「パパ活女子」と揶揄（やゆ）されるヒナタだったが、磯貝が突き止めた彼女の行動は、あまりにも大胆で不穏なものだった。
ヒナタが接触していたのは、日常に紛れて獲物を物色する本物のシリアルキラーたち。彼女は自ら進んで殺人鬼のターゲットになりすましていた…。復讐に燃える刑事と、謎に満ちた異能の持ち主。2人の危険な「待ち合わせ」が今、幕を開ける。