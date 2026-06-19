ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【レベル４土砂災害危険警報】青森県・十和田市に発表 10:51時点 【レベル４土砂災害危険警報】青森県・十和田市に発表 10:51時点 【レベル４土砂災害危険警報】青森県・十和田市に発表 10:51時点 2026年6月19日 10時51分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象台は、19日午前10時51分に、レベル４土砂災害危険警報を十和田市に発表しました。三八上北では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■十和田市●レベル４土砂災害危険警報【発表】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 寺田屋, 介護, 長野, フローリング, ネジ, 静岡, 沖縄, 墓, デイサービス