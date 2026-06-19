気象台は、19日午前10時51分に、レベル４土砂災害危険警報を十和田市に発表しました。

三八上北では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】

■十和田市

●レベル４土砂災害危険警報【発表】

