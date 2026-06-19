１５日に放送されたフジ・カンテレ系「銀河の一票」で、謎の介護士・大樹を演じた伊能昌幸が１９日、Ｘを更新。意外な趣味を明かした。

伊能が演じた大樹は、スナックとし子のとし子ママ（木野花）が入所している施設の介護士。あかり（野呂佳代）の選挙を手伝ってくれることになり、すぐに２００人のボランティアを集めたり、ポスターを貼る場所を決めるくじ引きで、流星の秘書・昴（倉悠貴）に５番位置を「譲ってもらえませんか」と圧をかけるなど、謎を秘めたキャラクター。

１５日の放送で本格的に登場すると、ネットでも「何者？」「暴走族の元総長？」「ちょっと怖いんだけど」などと即話題となっていた。

そんな伊能は１９日のＸで「最近フォローしてくれた方向けに」として「一昨年くらいからフィリピン武術をやってたりします。日本だとカリって名称で知られてるかなと」と本当に強い人物であることが判明。カリの動画をリポストすると「これはニッケルスティック・エスクリマという流派で、もう一つ別の流派もやってるのでそのうち動画撮って載せようと思いま〜す」と紹介していた。