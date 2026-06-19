【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝栗山紘尚】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１８日、レバノン南部に駐留する軍部隊について「安全保障上で必要な限り撤退しない」と宣言した。

米国とイランが１７日に署名した覚書では、レバノンを含む戦線で軍事行動の即時終結を盛り込んだが、ネタニヤフ氏は軍を駐留させて戦闘を続ける構えを示した模様だ。

イスラエルは、レバノン南部を親イラン勢力ヒズボラからの攻撃を防ぐ緩衝地帯となる「治安地帯」と一方的に宣言して軍を駐留させている。ネタニヤフ氏は「我々は（イスラエル）北部の地域社会に安全を取り戻す。そのためにレバノン南部の治安地帯を維持する必要がある」と主張した。

イスラエル軍は１８日、レバノン南部の新たな治安地帯を示す地図を公表した。軍部隊が駐留するのは、両国の国境から約１０キロ・メートル北側の帯状の地域で、５月に制圧を発表したレバノン南部の戦略的な要衝ボーフォート城も含んでいる。同軍は「作戦を継続中で治安地帯に近づくのは危険だ」として、レバノン南部の住民に立ち入らないよう求めた。

米国のバンス副大統領は１８日の記者会見で、「イスラエルがレバノンで暴走しないことを期待している」と自制を求めた。米イランの協議の妨げとならないようにクギを刺した形だ。

バンス氏はさらに、ネタニヤフ氏らが覚書の内容に不満を抱いていると報じられたことについて、「トランプ米大統領はイスラエルに同情している世界で唯一の国家元首だ」と主張。「もし私がイスラエルの閣僚なら、世界で唯一の強力な同盟国を攻撃したりしない」とも述べ、イスラエル側に苦言を呈した。