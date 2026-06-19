パルプが世界的バンドとなるまでの軌跡を追ったドキュメンタリーと昨年のロンドン公演を収めたライブアルバムのリリースを発表した。



フロントマンのジャーヴィス・コッカーがナレーターを務める映画「Pulp: What Do You Do For An Encore？」は、「SING／シング」シリーズなどで知られるガース・ジェニングスが監督を担当。「未公開映像」や2025年の「More」ツアーの舞台裏からの映像でバンドの軌跡を描く。



パルプの1997年の楽曲「Help The Aged」、98年の「A Little Soul」のミュージックビデオも手掛けたジェニング監督との再タッグとなっている。



ドキュメンタリー映画の公開日は発表されていない一方、昨年6月にロンドンのO2アリーナで行われたコンサートを収めたライブアルバム「Live！」は8月28日にリリースされることが明かされている。ジャーヴィスはこのアルバムについて、「コンサートは、曲たちが命を吹き返す場所。だからこのアルバムは『Live!』というタイトルになっている。(ライブバンドの音源という)事実と(みんな、盛り上がろう！という)挑戦という2面性のメッセージなんだ」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）