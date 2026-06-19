NHKでの初戦・オランダ戦に続き「日本戦スペシャルアンバサダー」を務める

日本テレビは6月19日、6月21日に生中継する「FIFAワールドカップ 2026」のグループステージ第2戦「日本×チュニジア」において、本田圭佑が解説を務めることを発表した。

日本代表は強豪オランダとの初戦を2-2で引き分け、上々のスタートを切った。一方、第2戦で対戦するチュニジアは、初戦でスウェーデンに1-5で敗れた後ラムシ監督を電撃解任し、エルヴェ・ルナール新監督が就任した。互いに勝利が求められる大一番となる。

本田はNHKで放送された初戦に続き、「日本戦スペシャルアンバサダー」として解説を担当する。現在もピッチに立ち続ける現役選手ならではのリアルな視点や、ワールドカップ3大会連続でゴールとアシストを記録した豊富な経験に基づく鋭い分析が期待される。熱量あふれる「本田語録」で、日本の勝利を後押しする。

さらに、試合前日の6月20日夜7時から放送される特別番組「緊急生放送! FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかります SP」にも、決戦の地であるメキシコのモンテレイから生出演することが決定した。日本勝利のキーマンやスタメン予想、得点予想など、運命のチュニジア戦を占う。（FOOTBALL ZONE編集部）