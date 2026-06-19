５月１日付で厩舎を開業した山崎誠士調教師（４１）＝川崎＝は、６月１５日の川崎競馬２Ｒ（プラカーシャ）で初出走を迎えた。６着に終わったが、１１Ｒのポッドベッロで３着。翌１６日の８Ｒはデルマニンフで２着に入り、新馬戦の１８日４Ｒではゴールドカレラが２着。上々のスタートを切った。

厩舎スタッフは川崎の元ジョッキーだった小林捺花厩務員を含め３人。担当制にはせず、全員で全馬を担当。「一頭一頭を毎日アプリにメモして共有し、蓄積していくことで全員が把握できるようにしています。みんなで共有できないと厩舎としての底力にはならない」。さらに、「心拍数でデータを取り、完歩やマックススピードも測ることができる機械を導入し、データを蓄積しています。今まで感覚頼りだったことを可視化でき、再現性のある調教やレース選びができる」と、経験だけでなくデータも重視し、よりよい調整方法に取り組んでいる。「馬にとっていいと思うことはいろいろチャレンジしたい。失敗もあるでしょうが、それも経験として蓄積しながら厩舎としての礎をつくっていきたい」と試行錯誤を重ねながら目標に掲げる「世界で戦える馬づくり」を目指す。

６月１９日には２頭がスタンバイ。注目は２Ｒのシゴデキ（もう１頭は５Ｒアイビーブリッツ）。前戦地の名古屋では９２０メートル戦を使われ〈２〉〈２〉《１》着。底を見せていないなかで転入初戦を迎える。「初の左回り、１４００メートルがどうかだけど力は足りていいし、乗り込めてもいる」と山崎師。惜敗続きにピリオドを打つ初勝利が期待できそうだ。