日本テレビが２０日の巨人戦を地上波中継　テーマは「野球×言葉」高橋由伸さんと立浪和義さんが読み解く…最新技術も初登場

日本テレビは２０日の巨人・中日戦（東京Ｄ）を午後３時から地上波で生中継する。

今回のテーマは「野球×言葉」。試合中の監督コーチからの指示や声かけなど試合を動かす言葉、ピンチで投手と捕手はどんな会話をしているのか。解説の高橋由伸さんと立浪和義さんが想像し、読み解きながら中継を進めていく。

また、選手の背中を押す野球人生を支える言葉に着目する。恩師の教えや先輩からのエール、家族からのメッセージなど、大切にしている言葉を紹介する。

今回の中継から、「ボリュメトリックビデオ自由視点映像）がさらに進化。投球や打球の軌道、選手の動きなど、ＮＰＢ提供のＤＭＰ（データ・マネージメント・プラットホーム）に集約されたトラッキングデータを活用し、投球の球種・球速・変化量などをＣＧ化し、ほぼリアルタイムで表示。この「投球データ新グラフィック」は２０日の中継で初登場する。

副音声では「人生を変えた言葉スペシャル！」として放送。松田宣浩さん、サッカー元日本代表の北沢剛さん、中沢佑二さんが出演し、２１日にＷ杯チュニジア戦に臨むサッカー日本代表にもエールを送る。

試合開始は午後２時。地上波生中継（関東地区・中京地区）は午後３時から同４時５５分までの予定となっている。