「平和な日本で過ごしたい」米軍退役軍人装いロマンス詐欺か　“受け子”の65歳女を逮捕　同情誘い女性から184万円だまし取った疑い

SNSを通じてアメリカ軍の退役軍人の女になりすまし、被害者の女性から184万円をだまし取った疑いで、受け子とみられる65歳の女が逮捕された。詐欺グループは片言の日本語で同情を誘い、現金書留で4回にわたり送金させたという。

片言の日本語で同情誘う

17日、カメラが捉えたのは、左右にふらつくような足取りで神奈川・鎌倉市の大船署に入る女。階段では、壁に手をつき体を支える様子もあった。

池沢敦美容疑者（65）。SNS型ロマンス詐欺グループの受け子とみられ、被害者の同情心につけ込み金品をだまし取っていたという。

池沢容疑者らは、SNSを通じて被害者の女性に接触。アメリカ軍の退役軍人の女になりすまし、カタコトの日本語で「銃撃を受けて退役した。この先は平和な日本で過ごしたい」とメッセージを送っていた。

現金書留の送り先は容疑者自宅

言葉巧みに同情を誘うと、金を要求。

現金書留で4回にわたり現金を送らせ、184万円をだまし取った疑いが持たれている。

現金書留の送り先は、池沢容疑者の自宅だった。警察は、池沢容疑者の認否を明らかにしていない。

（「イット！」6月18日放送より）