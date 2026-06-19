超絶美料理が大バズり！あの“45才独身彼女無しバンドマンのおっさん”の「一度も就職しない」生き様【シリーズ：家賃おいくら？】

SNSで注目のあの人の生活は…？「家賃おいくらですか？」の質問から垣間見える彼らの価値観と暮らしの工夫を覗いてみよう。今回は、「これが45才独身彼女無しバンドマンのおっさんの昼飯だ！」などの投稿が大バズり中のTigerさん。その料理の完成度の高さ、部屋の美しさに、「一体何者？」と思っている人も多いだろう。Tigerさんの暮らしぶりや価値観をインタビューしていくと、驚くべき哲学を伺うことができた。





取材・文＝蜂谷智子 写真提供：Tigerさん

■Tiger（@Tiger_McRover）／45歳・東京23区内在住

仕事：バンドマン

家族構成：独身

家賃：賃貸9万円

間取り：2K

敷地面積：37平米

支出優先順位：（1）家賃 （2）飲み代 （3）食材費

映えを繰り出す“おっさん”の正体

果物をたっぷり盛りつけたスイーツ、こんがり焼き目のついたパンケーキ、具材がぎっしり詰まったサンドイッチ。アンティーク調の家具に囲まれた部屋、そこに美しく配置された観葉植物…。

まるでカフェや雑誌の1ページのような生活をSNSで発信しているのが、アイリッシュ・トラディショナルミュージックバンド「Pinch of Snuff」のアコースティックギター、ボーカル担当Tigerさん（45）だ。

「これが45才独身彼女無しバンドマンのおっさんの〇〇だ！」

そんな一文とともに投稿された写真は大きな反響を呼び、「こんな暮らしに憧れます」「料理本を出してほしい」といったコメントが次々と寄せられている。

バズったきっかけは、今年のゴールデンウィーク初日。

45歳・独身というワードを添えてパンケーキの写真を投稿したところ、一気に拡散した。

しかし本人は料理研究家でもインテリアデザイナーでもない。14歳から音楽を続け、バンドマン一筋に生きてきたTigerさんだ。

あのパンケーキの作り方の秘密

SNSで絶賛された焼き目のパンケーキ。実はコツはシンプルだ。

「油を全く使わず、テフロンのフライパンで、めちゃ弱火でゆっくり焼く。それだけで、あのこんがりした焼き目になるんです」

定番のサンドイッチに入れるクリームチーズは自家製。ハーブとチーズを合わせて作る。「自分でいろいろ試してみたらできたのが、お気に入りになった」。

カントリースタイルにDIYした部屋

アンティーク調の家具の木目、観葉植物の緑、窓からの光。部屋のインテリアはヨーロッパのカントリースタイルをベースにしたもので、長年かけて自分で整えてきた空間だ。

今の部屋を選んだのは、内見時に壁が木製だったことが決め手だという。

家具は高さや色のバランスを考えながら自分でレイアウトを工夫してきた。

「バンドでうまくいかないことがあっても料理してご飯を食べて、植物に水をあげて、居心地のよい空間でくつろぐ…この生活自体が、自分の中の癒やしです」

ぶっちぎりのエンゲル係数

Tigerさん（45歳）の支出優先順位は「1位：家賃 2位：飲み代 3位：食材費」。家賃は9万円、間取りは2K・37平米、東京23区内在住。

アイリッシュバンドのリーダーらしく、好む酒はギネスビールとアイリッシュウイスキー。バンドメンバーと飲む機会も多い。「アイリッシュバンドの音楽自体が、お酒と強く結びついているんです。だからお酒を楽しむことも多くなるし、好きです」。

ひとり暮らしで食材費は月6〜7万円ほど（本人概算）。スイーツに使うフルーツや素材にはこだわるため、「季節のフルーツは、チェリーとか、結構高くつくこともあるので」とも話す。

飲み代は食材費よりも出費しているとのことで、お酒も含めた“食”にはたっぷりお金をかけている。

「たとえば普段の食事は手頃な食材で和食を作ったり、メリハリはつけてますけど、作りたいものがあったら、食材で妥協したくはないです」

好きなことには妥協せず、自分の好きなものを作っては食べて、仲間と酒と音楽を楽しむ。それが夢を追う原動力にもなるようだ。

Tigerさんの暮らしの工夫ベスト3

（1） 弱火とテフロン

「油なし・めちゃ弱火」。これだけであのこんがり感が出る。道具と火加減の組み合わせがポイント。

（2） 観葉植物

部屋のあちこちに植物を置き、日々の成長や変化を楽しむ。生き物が部屋にあると、家に帰る理由がひとつ増える。

（3） 家具は配置にこだわる

家具は買い替えより「レイアウト」。家具にお金をかけるよりも、アンティークやDIYで世界観をつくる。

「就職しようと思ったことは一度もない」

「バンドがライフスタイルそのものっていうか、これをやるために生きてるみたいな感じです。14歳ぐらいからバンドを始めていたんで。中学校を卒業すると同時に、もうバンドを続けることを決めたんです」

そう語るTigerさんは、中学校以来ずっと、アルバイトで生計を立てながらバンド活動を続けてきた。現在はライブの収入は全てバンドの活動費に充て、生活費は別途アルバイトでカバーする。

「就職しようと思ったことは一度もないですね」

その言葉に迷いはない。「バンドメンバーが入れ替わったりとか、大変なことはありましたけれど、僕自身は不安を感じたことはないです」とも。14歳から45歳まで一度も揺らがなかった音楽への思い、その理由はどこにあるのだろう。

夢のアイルランドツアーへ

Tigerさんが今のバンドを始めたのは、約30年前に聴いたイギリスの「ザ・ポーグス」というバンドがきっかけ。アイルランドの伝統音楽を取り入れたパンクサウンドとの出会いが転機になった。その音楽を深掘りするうちに仲間が集まり、16年前に現在のバンド「Pinch of Snuff」を結成した。

もともと「アイルランドでライブをすること」が夢だったというTigerさんは、昨年初めてのアイルランドツアーを実現し、今年2回目を迎えた。

転機となったのは、TikTokに投稿したライブ映像だった。毎日投稿を続けていたところ、それがアイルランドの国営放送に近い規模の媒体の目に留まり、現地のプロモーターから連絡が届いたのだ。

「バンドメンバー全員、信じられないぐらい喜んで。着いた瞬間から感動して、ライブで泣いたりもして。夢のような時間がずっと続いているみたいな感じです」

夢を抱く人は多い。けれど、それを何十年も追い続けるのは簡単ではない。叶わないかもしれない不安や、そのために手放したものが気になってしまうからだ。

Tigerさんに「好きなことを続けるためのアドバイス」を聞いた。

「あんまり無理しすぎず、好きっていう気持ち自体を大事にして続けていけばいいんじゃないでしょうか。大きな夢を追ってもいいと思うけど、絶対に叶えなきゃいけないわけじゃない。その過程が楽しければ、それでいいんじゃないかな。自分たちは、そんなかんじでやってきました」

蜂谷 智子（はちや・ともこ）

ライター・編集者 編集プロダクションAsuamu主宰