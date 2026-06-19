◇ア・リーグ ホワイトソックス5−1ヤンキース（2026年6月18日 ニューヨーク）

ホワイトソックスは18日（日本時間19日）、敵地でのヤンキース戦に勝利。連敗を2で止め、地区首位をキープした。

2回にC・モンゴメリーが村上宗隆に並び、チームトップタイとなる20号ソロを放って先制。ただ、3回にヤンキースに1点を返され追いつかれると、その後は追加点を奪えずに苦戦が続いた。

それでも1−1で迎えた8回、アントナッチの二塁打をきっかけに2死球もあり1死満塁の好機をつくると、代打・ベニンテンディが相手4番手・ドバルの初球、内角シンカーを捉え、右中間スタンドへ値千金のグランドスラムを放ち、勝ち越しに成功した。

投手陣も2回途中から登板した2番手・バークが9回まで投げヤンキース打線を1点に抑える力投を見せ、勝利をつかんだ。

ホワイトソックスは敵地でのヤンキースとの3連戦で初戦、2戦目を落とし連敗。試合前の時点でア・リーグ中地区で38勝34敗、勝率・528で、2位のガーディアンズが39勝35敗、勝率・527だったため、首位ながらゲーム差なしでガ軍が迫っていた。

この日、ガーディアンズが先にブルワーズに勝利。敗れれば首位陥落の危機だったが、名門を破って3連敗を回避し、地区首位の座を堅守した。