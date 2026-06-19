ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｌ組はイングランド（世界ランキング４位）が前回大会３位のクロアチア（同１１位）に快勝した。

この試合を、１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバーで元東京Ｖ監督のアルディレス氏が分析する。（世界ランキングは１１日時点）

アルディレスの目

イングランドは強豪クロアチアから４得点。前半は守備陣の相手へのマークが甘く、２度のリードを追いつかれて自ら試合を難しくしたが、後半は試合をコントロールして３、４点取れるほどの好機を作った。大きな勝利で、初戦としては十分納得できる内容だった。

私にとって、この試合の最優秀選手はライスだ。イングランドの大きな武器はセットプレーで、ケーンの２点目はライスの正確なキックから生まれた。自らドリブルで持ち込んでシュートを放ち、的確な読みとポジショニングでピンチを防ぐなど攻守を高いレベルで両立した。所属するイングランド・プレミアリーグのアーセナルでも中盤に君臨し、同リーグ制覇と欧州チャンピオンズリーグ準優勝の原動力となった。

ビッグクラブで活躍するタレントを一つのチームにするのは難しい仕事だが、後半の修正ぶりを見れば、トゥヘル監督はうまくまとめているようだ。１９６６年大会以来の世界王者になれる潜在能力はある。ただ、１次リーグを２位、３位通過となれば難易度が増す。次のガーナ戦に集中し、まずは１位通過を確実にしたい。（１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバー、元東京Ｖ監督）