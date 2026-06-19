ロッテ、『雪見だいふく』『クーリッシュ』などアイス35品を価格改定へ 人件費や物流費高騰などの影響で7月から順次最大16％引き上げ
ロッテは、アイスクリーム商品の価格改定を実施すると発表した。人件費や物流費、光熱費の上昇に加え、原料資材価格の高騰が続くなか、企業努力だけでコスト増を吸収することが困難になったためとしている。
【画像】『雪見だいふく』『クーリッシュ』など35品 価格改定対象商品の一覧
対象となるのは、市販用アイスクリーム35品。7月1日出荷分から2品、9月1日出荷分から30品、10月1日出荷分から3品の価格を順次改定する。当社出荷価格に対する改定率は5.1％〜16.0％となる。
7月1日出荷分から価格改定の対象となるのは、『雪見だいふく』と『ミニ雪見だいふく』の2品。
9月1日出荷分からは、『クーリッシュ』各種6品をはじめ、『ガーナチョコ＆クッキーサンド』、『とろ〜りれん乳三昧練乳ミルク』、『ZERO』各種3品などの30品が対象となる。
さらに10月1日出荷分からは、『BIGスイカバー』、『スイカ＆メロンバー』、『とろ〜りれん乳三昧 苺れん乳』の3品について価格改定を実施する。
ロッテは「これまで品質を維持しながら合理化・効率化によりコストアップを吸収する努力を続けてまいりましたが、これ以上の企業努力によるコストアップの吸収は困難な状況となっております」と説明。今後もコスト削減に努めながら、品質向上と顧客満足につながる商品の開発を進めるとしている。
価格改定対象商品は、以下の通り。
■7月1日出荷分より
・雪見だいふく
・ミニ雪見だいふく
■9月1日出荷分より
・クーリッシュ各種（6品）
・ガーナチョコ＆クッキーサンド
・とろ〜りれん乳三昧練乳ミルク
・ZERO各種（3品）
・北海道とうきびモナカ
・あずきアイス
・チョコバナナ
・ドールもりだくさんフルーツ
・カルピスアイスバーマルチ
・モナ王マルチバニラ
・バニラバー北海道
・ハーシー各種（3品）
・ガーナ各種（3品）
・レディーボーデンパイント各種（4品）
・レディーボーデンマルチ各種（2品）
■10月1日出荷分より
・BIGスイカバー
・スイカ＆メロンバー
・とろ〜りれん乳三昧苺れん乳
【画像】『雪見だいふく』『クーリッシュ』など35品 価格改定対象商品の一覧
対象となるのは、市販用アイスクリーム35品。7月1日出荷分から2品、9月1日出荷分から30品、10月1日出荷分から3品の価格を順次改定する。当社出荷価格に対する改定率は5.1％〜16.0％となる。
9月1日出荷分からは、『クーリッシュ』各種6品をはじめ、『ガーナチョコ＆クッキーサンド』、『とろ〜りれん乳三昧練乳ミルク』、『ZERO』各種3品などの30品が対象となる。
さらに10月1日出荷分からは、『BIGスイカバー』、『スイカ＆メロンバー』、『とろ〜りれん乳三昧 苺れん乳』の3品について価格改定を実施する。
ロッテは「これまで品質を維持しながら合理化・効率化によりコストアップを吸収する努力を続けてまいりましたが、これ以上の企業努力によるコストアップの吸収は困難な状況となっております」と説明。今後もコスト削減に努めながら、品質向上と顧客満足につながる商品の開発を進めるとしている。
価格改定対象商品は、以下の通り。
■7月1日出荷分より
・雪見だいふく
・ミニ雪見だいふく
■9月1日出荷分より
・クーリッシュ各種（6品）
・ガーナチョコ＆クッキーサンド
・とろ〜りれん乳三昧練乳ミルク
・ZERO各種（3品）
・北海道とうきびモナカ
・あずきアイス
・チョコバナナ
・ドールもりだくさんフルーツ
・カルピスアイスバーマルチ
・モナ王マルチバニラ
・バニラバー北海道
・ハーシー各種（3品）
・ガーナ各種（3品）
・レディーボーデンパイント各種（4品）
・レディーボーデンマルチ各種（2品）
■10月1日出荷分より
・BIGスイカバー
・スイカ＆メロンバー
・とろ〜りれん乳三昧苺れん乳