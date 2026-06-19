◇ACNツアー i Golf Shaper Challenge in 筑紫ケ丘第2日（2026年6月19日 福岡県那珂川市 筑紫ケ丘ゴルフクラブ＝6939ヤード、パー71））

沖縄出身でプロ8年目の玉城海伍（30）がこの日のベストスコアタイとなる65で回り、前日の3打差、4位から浮上。同じく65で回ったプロ4年目の服部雅也（25）とともに通算12アンダーの首位に立った。2打差の3位に伊藤有志（31）がつけた。

2日間ともボギーなしの65。沖縄出身の玉城が今季初の首位に並んだ。「ショットがいい感じ。百点まではいかないが80点ほどで落ち着いている」。前半アウトは2つのパー5で2オン。後半インはパー4で3バーディーを奪い、昨季ACNツアーでパーオン率2位に入ったアイアンショットが冴え渡った。

今季はACNポイントランキング16位の資格でレギュラー戦にも参戦するが「ここ3試合は予選落ち。調子は悪くないのに噛み合わず結果がついてこなかった」。それでも23年に3位、昨年は7位に入った相性のいいコースで「構えやすい。めっちゃ好き」と本来のリズムを取り戻した。

首里高時代に春の全国高校選手権制覇。大阪学院大2年だった16年九州アマでは、同郷で1学年上の比嘉一貴を下して優勝した。だがプロではツアー8勝で22年賞金王の比嘉に対して玉城は未勝利。「一貴くんに負けていられない。最終日は勝ちたいけれど欲を出さず、チャンスでがっつき、守るところは引く“緩急”をつけてプレーしたい」。プロ8年目の30歳。初Vの機は熟している。（中島 泉）

○…こちらも連日の6アンダー、65で服部が首位に並んだ。「ショットもいいけれど今週はパットが一番。チャンスをしっかり決められた」と3〜4メートルの距離を外さず7バーディー（1ボギー）を稼いだ。昨年は台湾ツアーも経験した苦労人は「最終日は優勝したいが、あまり意識せず普通にプレーしたい」と無欲を強調した。

○…大会特別協賛のアイシグリーンシステム株式会社に所属する“ホストプロ”伊藤が65で回り3位に上がった。前日は15番パー3でホールインワンを達成。「あれから一気に流れがよくなった」とこの日も8バーディー（2ボギー）を奪取。大会名である同社のiPadカートナビ「アイゴルフシェイパー」のロゴ入りウエアを着用し、23年以来の同ツアー2勝目を勝ち取るつもりだ。

▼25位・日高将史 ピン手前から攻めようと7Iで打った。ツアーで2回目。流れが悪いところで助かった。（179ヤードの15番パー3で今大会3人目のホールインワン）

（第2日上位成績）

（1）玉城 海伍 130（65・65）

（1）服部 雅也 130（65・65）

（3）伊藤 有志 132（67・65）

（4）勝亦 悠斗、加藤金次郎 133

（6）板東 寿匡、鈴木 海斗、古瀬幸一朗、山路 幹、外岩戸晟士、中山 絹也、遠藤 健太、森下 響 134