ナインティナイン矢部浩之（54）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の岡村隆史（55）とともに生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦の現地観戦リポートを報告した。

矢部は仕事で現地に飛び、オランダ戦の前日練習を見届けていた。「一番先に来てくれたのが名波（浩）コーチ」と切り出した。名波コーチにチーム状態を聞くと「『いいですよ』と。いろんなハプニングはありましたけど。メンバー発表前からケガ人が多くて。直前で遠藤（航）選手が離脱っていうニュースもあって。そんなん踏まえて、どう？って聞いたら『チームいい雰囲気だし、彼らの分まで頑張ろうって』」と語り、名波コーチとのやりとりを明かした。

「名波さんは結構、名言を言われるんですよ。『森保さんはうまい26人じゃなくて、戦える26人をちゃんと選びました』と」と打ち明けた。名波コーチにはこの話をすると宣言し、許諾をもらったという。

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同7位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川航基がCKに合わせヘディング。鎌田大地に当たり同点に追いついた。