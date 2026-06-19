【カルビー】親子向け『サマースクール!』展開、オンライン工場見学やAI体験など　丸の内エリア横断企画で

カルビーは、東京･丸の内エリアで開催される横断企画「MARUNOUCHI SUMMER FEST(マルノウチ サマーフェス)」のワークショップに参画し、8月20日〜22日の3日間、親子向け体験プログラム「カルビープレゼンツ『サマースクール!』」を実施する。

小学生と保護者を主な対象として、オンライン工場見学やSDGs授業、生成AIを活用したパッケージ制作、撮影会などのプログラムを用意した。小学校の低学年･高学年で実施内容を分けて提供する。参加費用は無料。事前申込みの抽選制で、1回あたりの参加者は25組程度を予定している。

同社はこれまでも「食」を通じて人と社会をつなぐフードコミュニケーション活動を全国各地で展開してきた。

今回は、丸の内エリア(大手町･丸の内･有楽町エリア)の企業･店舗･公共空間･人々が連携して、エリア全体の価値向上などにつなげる取り組みの一環で行う。三菱地所が牽引する取り組みで、サマーフェスの開催は今回が初(主催は実行委員会)。7月24日〜8月23日の期間、“まち全体”でワークショップやイベントなどを提供する。

ワークショップ(「MARUNOUCHI SUMMER WORKSHOP」)には、丸の内エリアに拠点を持つ50社以上の企業や店舗が参画する。カルビーの体験プログラムのほか、抹茶に関する体験企画(伊藤園)やバリスタ体験(スターバックス)など多様な企画をラインアップしている。

【すべての画像を見る】

〈体験プログラムの概要〉

◆親子向け体験プログラム「カルビープレゼンツ『サマースクール!』」

「オンライン工場見学プログラム」「カルビーSDGs授業プログラム」「AIオリジナルパッケージ制作ワークショップ」「カルビー○×クイズ&着ぐるみ撮影会」の4つのコンテンツを用意。8月20日〜22日の3日間に各プログラムを配置して提供する。

北海道工場と会場を中継で結ぶオンライン工場見学では、ポテトチップスの製造工程を見学できる。

SDGs授業プログラムは、子どもにも身近な商品パッケージを題材に、資源利用や環境配慮などを学べるもので、“食とサステナビリティ”を体験的に学ぶ機会としている。

パッケージ制作ワークショップでは、生成AIを活用し「未来のお菓子」をテーマにオリジナルパッケージをつくる。制作には参加者自身のスマートフォンを用いる。

また、「かっぱえびせん」のキャラクター「かっぱえびくん」との撮影会と、商品に関する○×クイズを組み合わせたプログラムを用意した。

8月22日は各プログラム終了後に、お土産が当たるカプセル抽選会を予定。カルビーは、“学び”と“楽しさ”を掛け合わせた体験を通じて、夏休みの思い出と新たな発見の機会の創出につなげるとした。

なお、ワークショップの参加申込みは「MARUNOUCHI SUMMER FEST」のサイト内で受付中。申込期間は6月24日までを予定している。

■実施概要

実施期間: 2026年8月20日(木)〜8月22日(土)

会場: コンファレンススクエア エムプラス(M+)「サクセス」

(東京都千代田区丸の内2丁目5-2三菱ビル 1F)

対象:

･主に小学生とその保護者の親子(1回あたり25組程度を予定)

･年齢に応じたプログラムを実施(低学年･高学年で内容を区分)

申込方法: 特設サイトを通じて事前申込み、抽選制

【スケジュール】

◇8月20日(木)

15:00〜16:00 カルビー○×クイズ&着ぐるみ撮影会

17:00〜18:00 カルビーSDGs授業プログラム

◇8月21日(金)

15:00〜16:00 オンライン工場見学

17:00〜18:00 カルビーSDGs授業プログラム

◇8月22日(土)

11:30〜13:00 カルビー○×クイズ&着ぐるみ撮影会

14:30〜17:30 AIオリジナルパッケージ制作ワークショップ

■「MARUNOUCHI SUMMER FEST」サイト・ワークショップ