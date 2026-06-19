【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様】 予約開始：6月19日16時 11月 発送予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」を11月に発売する。6月19日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は29,700円。

本製品は、「ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに」より「試作アッシマーTR-3［キハール］」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化したもの。

特徴的なプロポーションを全高約270mmで立体化しており、脚部に当たる箇所にはプロペラントタンクを搭載。無重力テストで使用された本機の「宇宙仕様」を再現している。

関節を中心として各部にダイキャストを使用し、重量感と高級感を演出。さらに、特徴的な各マーキングもタンポ印刷により再現しており、MA形態も再現できる。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」

サイズ：全高 約270mm 素材：ABS、PVC、ダイキャスト セット内容本体交換用手首パーツ左右各3種ビーム・ライフルジョイントパーツ一式台座一式

(C)サンライズ

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。ご了承の上、閲覧ください。