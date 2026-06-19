「なんでよりによってあいつが」夫の怪しい行動に耐えかねて探偵に調査を依頼。しかし、そこに現れたのは【まさかの人物】で...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！夫の帰りが遅くなり、スマホを隠すようになったことから浮気を疑い始めた主人公。悩んだ末に探偵事務所へ調査を依頼しますが、そこで担当者として現れたのは、過去に最悪の別れ方をした元カレだったのです…！

探偵事務所での気まずい再会

あるときから、夫の帰りが遅くなり、スマホを隠すような怪しい行動が増えていました。不安が限界に達した私は、浮気の証拠をつかむため、勇気を出して探偵事務所へ向かうことに。 しかし、そこで担当者として現れたのは、なんと過去に最悪の別れ方をした元カレだったのです。まさかの再会に動揺し、すぐにでも帰りたい気持ちになりました。 それでも、私の話を真剣に聞き、冷静に状況を整理してくれる彼の姿を見ているうちに、信頼できるような気がしていました。迷った末、私は彼に夫の浮気調査をお願いすることに。

なぜだか揺れ動く気持ち

調査が始まると、彼は探偵としての実力をしっかり発揮してくれました。夫が浮気相手と密会している現場を押さえ、言い逃れできない証拠を次々と集めてくれたのです。 報告のために彼と連絡を取る機会も増え、不安で押しつぶされそうな私に、彼はいつも冷静でやさしい言葉をかけてくれました。 夫に裏切られた悲しみのなかで、彼の存在は少しずつ心の支えになっていったのでした。過去に傷つけあった相手のはずなのに……。 変わらない誠実さや頼もしさに触れるたび、私は再び彼に惹かれていく自分の気持ちに戸惑いを覚えていました。 そしてこのあと、いよいよ浮気夫が登場します…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部