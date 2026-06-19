ラ・メゾン・デュ・ショコラの夏限定コレクション登場♡冷凍で楽しむ新感覚ショコラ

暑い季節にもショコラを楽しみたい方に朗報です。ラ・メゾン・デュ・ショコラから、冷凍して味わう夏限定コレクション「コフレ ショコラ グラッセ」が2026年6月18日（木）より登場します。冷凍庫で約20分冷やすことで、フローズンチョコレートムースのような軽やかな口どけを楽しめる新感覚のショコラ。2026年は新作フレーバーも加わり、さらに魅力的なラインナップとなっています♡

冷凍して楽しむ新しいショコラ体験

「コフレ ショコラ グラッセ」は、“冷凍して楽しむガナッシュ”という革新的な発想から誕生した夏限定コレクションです。

シェフ・パティシエ・ショコラティエでありクリエイターでもあるニコラ・クロワゾー氏が手掛け、ガナッシュにミルクムースを取り入れることで、冷凍状態でもなめらかな口どけを実現しました。

冷凍庫で約20分冷やすと、ふんわりと空気を含んだ軽やかな食感に変化。外側のパリッとしたチョコレートコーティングとのコントラストも楽しめます。

約12か月もの試行錯誤を重ねて完成したレシピが、これまでにない夏のショコラ体験を叶えてくれます。

サーティワン アイスクリームのザ・クラッシュソーダ新作登場！白桃＆マスカットに注目♡

2026年は新作を加えた3つの味わい

今回の「コフレ ショコラ グラッセ」には、2026年限定の新作フレーバーと人気の定番フレーバーを合わせた全3種類を詰め合わせています。

まず注目は新作の「シトロン＆シュロー」。

レモンとエルダーフラワーを組み合わせた爽やかな味わいで、レモンゼストのフレッシュな香りと華やかなフローラルノート、ダークチョコレートのほろ苦い余韻が広がります。

定番フレーバーの「マダガスカル＆パプアニューギニア産バニラ」は、2種類のバニラが織りなす奥深い香りとダークチョコレートのコクが魅力。

さらに「キャラメル＆フルール ドゥ セル」は、ミルクチョコレートのまろやかさにキャラメルの濃厚なコクと塩味が絶妙に重なり、後を引くおいしさを楽しめます。

異なる個性を持つ3つのフレーバーが、夏ならではの贅沢なショコラ時間を演出してくれます。

ギフトにもぴったりな限定コレクション

内容量は12粒入り（64g）、価格は5,994円（税込）です。発売日は2026年6月18日（木）で、大阪高島屋店では6月17日（水）より先行販売されます。

全国のラ・メゾン・デュ・ショコラ店舗およびオンラインブティックで購入できるため、自分へのご褒美にはもちろん、大切な方への夏のギフトにもおすすめです。

洗練されたブランドならではの上質なショコラは、特別なひとときを彩ってくれる存在になりそうです。

この夏だけの特別な味わいを楽しんで

ショコラの新しい楽しみ方を提案する「コフレ ショコラ グラッセ」は、暑い季節でも軽やかに味わえるラ・メゾン・デュ・ショコラならではの夏限定コレクションです。

ひんやりとした口どけと奥深いカカオの風味、そして個性豊かな3つのフレーバーが織りなす贅沢な時間は、この夏だけの特別な体験。ぜひ冷凍ショコラならではの魅力を味わってみてください♪