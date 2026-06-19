◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は18日（日本時間19日）、1次リーグF組第2戦チュニジア戦（20日、同21日）の試合会場であるメキシコ・モンテレイ入りした。

ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで練習後、ホテルには戻らず空港へ直行してモンテレイへ向かった。2―2で引き分けた14日（同15日）のオランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（Rソシエダード）は同行せずにチュニジア戦欠場が決まり、練習場でチームを見送った。モンテレイの宿舎には日本からのサポーターや地元メキシコのファンが詰めかけ、選手たちがバスから降りると大歓声で出迎えた。

日本はベースキャンプ地入りする前の今月上旬、モンテレイで約1週間の事前合宿を実施。悪天候の影響で序盤は練習場が連日変わる事態に見舞われたものの、暑熱対策を主目的とした合宿の成果が注目される。

日本―チュニジアは日本時間21日午後1時にキックオフ。W杯通算1000試合目にあたり、審判団は両肩に金色のストライプ、左肩にはトロフィーと「1000」のロゴが入った特別仕様のウエアとパッチを着用する。審判団はルーマニアのセットで、主審はイシュトバン・コバチ氏が務める。