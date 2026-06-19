「スタイルよすぎませんか？」氷川きよし、へそ出しルックに絶賛の声！ 「一層スリムになった気が」
歌手の氷川きよしさんは6月18日、自身のInstagramを更新。へそ出しルックを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。
【動画】氷川きよしのへそ出しショット
ファンからは「へそだしルック！ビックリ」「新鮮で良きです」「ヘソ出し可愛すぎ」「スタイルよすぎませんか？」「一層スリムになった気が」「若々しくってオーラキラキラ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】氷川きよしのへそ出しショット
「へそだしルック！ビックリ」氷川さんは、1本の動画を投稿。スタッフとコントのようなやりとりをする様子を撮影しています。タンクトップの上からデニムジャケットを着た氷川さんですが「ヘソだしました」とあるように、スリムなおなかが見えており、スタイル抜群です。
ダイエット中であることを明かしていた氷川さん4日の投稿で「初のさくらんぼ食べ放題。50粒くらい笑笑笑 食べた。いやーん どうしようダイエット中なのに。爆」と、ダイエット中であることを明かしていた氷川さん。スリムなおなかはダイエットのたまものなのかもしれません。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)