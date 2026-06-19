もう一度5人で出ているところを見てみたい「嵐の冠番組」ランキング！ 2位は『嵐にしやがれ』、では1位は？
ワカモノリサーチは、15〜20歳の若者386人（男女）を対象に「もう一度5人で出ているところを見てみたい嵐の冠番組ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【3位までのランキング結果を見る】
2位は、2010年から2020年まで日本テレビ系列で放送されていた『嵐にしやがれ』でした。
「デスマッチ」や「隠れ家ARASHI」といった人気コーナーの印象が強く、5人が並んで楽しそうに企画に挑戦する姿が忘れられないという声が多くありました。深夜帯からゴールデンタイムまで、多くの視聴者に愛された番組です。
1位は、2008年から2020年までフジテレビ系列で放送されていた『VS嵐』でした。
チームワーク抜群の嵐がゲストと体当たりで対決するゲーム形式が、「5人らしさが一番出ていた」「毎週家族で見るのが楽しみだった」と圧倒的な支持を集めました。今もなお、再放送や動画の切り抜きなどで多くの若者から親しまれている伝説的な番組です。
(文:All About ニュース編集部)
【3位までのランキング結果を見る】
2位：嵐にしやがれ
2位は、2010年から2020年まで日本テレビ系列で放送されていた『嵐にしやがれ』でした。
「デスマッチ」や「隠れ家ARASHI」といった人気コーナーの印象が強く、5人が並んで楽しそうに企画に挑戦する姿が忘れられないという声が多くありました。深夜帯からゴールデンタイムまで、多くの視聴者に愛された番組です。
1位：VS嵐
1位は、2008年から2020年までフジテレビ系列で放送されていた『VS嵐』でした。
チームワーク抜群の嵐がゲストと体当たりで対決するゲーム形式が、「5人らしさが一番出ていた」「毎週家族で見るのが楽しみだった」と圧倒的な支持を集めました。今もなお、再放送や動画の切り抜きなどで多くの若者から親しまれている伝説的な番組です。
(文:All About ニュース編集部)