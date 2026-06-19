サーティワンに『アンパンマン』が登場！ シールスリーブ付き「ハッピーフレンズ」2種展開
「サーティワン アイスクリーム」は、6月23日（火）から、『それいけ！アンパンマン』とコラボレーションした「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」を、全国の店舗で発売する。
【写真】食べたあとも楽しめる！ オリジナルのシールスリーブ詳細
■思わず笑顔になれるスイーツ
今回、好きなアイスクリームがトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」に仲間入りするのは、アンパンマンとばいきんまんの2種類。
キッズサイズのアイスクリームの上に、それぞれの顔を大きくデザインしたチョコレートを乗せ、ホイップクリームとカラフルなカラースプレーを散りばめた、思わず笑顔になれるかわいらしいスイーツだ。
また、商品にはオリジナルのシールスリーブが付属。青空と虹を背景に、ポッピングシャワーなどサーティワンの人気フレーバーを持ったアンパンマンたちが描かれた、にぎやかなデザインが楽しめる。
【写真】食べたあとも楽しめる！ オリジナルのシールスリーブ詳細
■思わず笑顔になれるスイーツ
今回、好きなアイスクリームがトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」に仲間入りするのは、アンパンマンとばいきんまんの2種類。
キッズサイズのアイスクリームの上に、それぞれの顔を大きくデザインしたチョコレートを乗せ、ホイップクリームとカラフルなカラースプレーを散りばめた、思わず笑顔になれるかわいらしいスイーツだ。
また、商品にはオリジナルのシールスリーブが付属。青空と虹を背景に、ポッピングシャワーなどサーティワンの人気フレーバーを持ったアンパンマンたちが描かれた、にぎやかなデザインが楽しめる。