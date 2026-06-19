「ハッピーフレンズ アンパンマン」、「ハッピーフレンズ ばいきんまん」（各560円）　※価格は税込み

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　「サーティワン アイスクリーム」は、6月23日（火）から、『それいけ！アンパンマン』とコラボレーションした「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」を、全国の店舗で発売する。

【写真】食べたあとも楽しめる！　オリジナルのシールスリーブ詳細

■思わず笑顔になれるスイーツ

　今回、好きなアイスクリームがトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」に仲間入りするのは、アンパンマンとばいきんまんの2種類。

　キッズサイズのアイスクリームの上に、それぞれの顔を大きくデザインしたチョコレートを乗せ、ホイップクリームとカラフルなカラースプレーを散りばめた、思わず笑顔になれるかわいらしいスイーツだ。

　また、商品にはオリジナルのシールスリーブが付属。青空と虹を背景に、ポッピングシャワーなどサーティワンの人気フレーバーを持ったアンパンマンたちが描かれた、にぎやかなデザインが楽しめる。