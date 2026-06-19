◇W杯北中米大会1次リーグB組 カナダ 6―0 カタール（2026年6月18日 バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）カナダ代表のFWジョナサン・デービッド（26＝ユベントス）が、18日（日本時間19日）に行われた1次リーグB組のカタール戦でハットトリックを達成。カナダのW杯初勝利に貢献した。

今大会のハットトリックはアルゼンチンのメッシに次いで2人目。W杯開催国選手のハットトリックは、1966年イングランド大会でジェフ・ハーストが西ドイツとの決勝で達成して以来、60年ぶりの快挙となった。

デービッドは前半29分、FWブキャナン（インテル・ミラノ）のシュートが相手に当たった浮き球を右ボレーで放り込み、W杯初ゴールを記録。アディショナルタイムの同48分には、FWラリン(サウサンプトン）のヘディングシュートが相手GKに防がれたところに詰めてねじ込んだ。後半アディショナルタイムの47分にもペナルティーエリアでパスを受け、華麗なボディーターンからのシュートで3点目。今季加入のユベントスではリーグ6得点と不振だったエースが、ようやく持ち味を発揮した。

J・デービッドは「もちろん、今日のことは国にとって歴史的な出来事で、我々にとってのW杯初勝利で、しかもこのような形で達成できたのは素晴らしい」と喜びながらも、「だけど1次リーグはまだ1試合残っている」と24日（同25日）のスイス戦に照準を合わせた。後半には中盤のキーマンであるMFコネ（マルセイユ）が後方から足を刈られるようなタックルを受け、左足に重傷を負って交代。J・デービッドは「彼がケガをしてから試合に集中するのが難しくなった。最後までやり切るのも難しかった。焦ってたわけじゃないけど、とにかくみんな無事で集まりたかった」と複雑な表情を浮かべ、「ボールを奪えないようなプレーは意味がない。相手を傷つけるだけだ」と批判した。