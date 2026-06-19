女優の川島海荷（３２）が、１６日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演した。

この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。スタジオ出演した専門家によると「日本語に訳すと『行動する傍観者』ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ性暴力ですとかそういった場面に居合わせた周りの方がその状況を変えるために何ができるか？ということで『行動を起こす人』のことを指します」と説明した。

ＭＣのお笑いコンビ『くりぃむしちゅー』の上田晋也が川島に、行動を起こしたことがあるかの経験を問うと、「定番かもしれないんですけど、よく悪気なく『まだ結婚してないの？』と。そういうのを聞く人がいたら結婚が全てじゃないよねって軽いフォローをする。女性に寄り添うようにしている」と回答。

さらに「いまだにふざけて先輩とかで下ネタを言う人がいる盛り上げようとしてやっている若い人とか免疫がなかったり、嫌がる人もいる。『今のアウト！』『レッドカードですね！』と言って、ちょっと場を和ましている」とのこと。「若い人ってツッコみにくい。結構芸歴とかもあるので、ツッコんでもいいかなと図々しくいきますね」と、芸歴２０年の自信を持って発言していることを明かし、スタジオでは笑いが起こっていた。

川島は２００６年にドラマ「誰よりもママを愛す」でデビュー。２０２４年１２月に競泳選手でリオデジャネイロ、東京両五輪代表の中村克との結婚を発表した。