ナインティナイン岡村隆史（55）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦について言及した。

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同8位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川航基がCKに合わせヘディング。鎌田大地にあたり、同点に追いついた。小川のヘディングが鎌田の頭頂部をかすめたとことから、日本のメディアは「鎌田の1ミリ」とたたえた。

相方の矢部は仕事で米国ダラスで現地観戦。一方の岡村は試合当日はロケで早朝から釣りに参加。戦場ならぬ“船上”で試合結果を知ったという。

岡村は「試合を見られなかったっていうのもあるんですけど。後から解説してるのを見たら、2点目でヘディング決める時に鎌田選手がDF（ファンダイク）にドンと当たって遅らせてるんですって。あとから見たらそういうのもあるのかと」と驚きの声を上げた。

さらに岡村は「あれを一部のマスコミがね、『鎌田の1ミリ』とかいい出してるんですよ。地味に違うと俺は思ってて。5センチぐらいあるんちゃうかなって。1ミリ擦っただけでは角度も変らへん。『三笘の1ミリ』があったもんやから」と主張。矢部も「無理やり名付けなくていいですよね」と同調。岡村は続けて「そんなんせんでええ。いらんことせんでええ」と語った。