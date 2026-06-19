人気アイドルの『M-1』出場理由に「そんな人いるんすね」ウエストランド井口が仰天！

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

6月15日（月）の放送では、ゲストにウエストランド・井口浩之とアイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜から越岡裕貴＆松崎祐介が登場。越岡と松崎が『M-1グランプリ』に出場した衝撃の経緯を明かした。

【映像】アイドルが『M-1グランプリ』に出場した理由

アイドルでありながら“おつゆ”というコンビ名で『M-1グランプリ』に出場した経験がある越岡と松崎。さらに2人は、ふぉ〜ゆ〜全員でも『M-1グランプリ』に出場しており、番組ではこの挑戦のことが話題に。

越岡と松崎は不安げに「（芸人以外の出場は）嫌でしょ？」と井口に尋ねるも、井口は「出てほしい、どんどん」と返答。「ふぉ〜ゆ〜さんは、しかも本当に凄いちゃんとやって、ちゃんと出て…」と称賛した。

そして井口は、越岡と松崎に「なんで出たんですか？ M-1」と質問。

すると2人は「事務所の勧め」だと明かしつつ、「（アイドルなのに）なぜ勧められたかは、わかんないんですけど」と話し、一同は爆笑。まさかの出場理由に、「そんな人いるんですね、事務所に」と井口は驚いていた。