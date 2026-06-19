ＳＱＵＥＥＺＥ<558A.T>が反発している。この日の寄り前に、マンション・ホテルの開発や不動産投資コンサルティングを行う第一リアルター（東京都港区）と、宿泊施設の開発・運営に関する包括業務提携契約を締結すると発表したことが好感されている。



両社は協業パートナーとして、これまで「Ｍｉｎｎ日本橋水天宮前」「Ｍｉｎｎ難波日本橋」をはじめとする複数の宿泊施設の開発・運営に取り組んできたほか、今年６月には第一リアルターがスクイーズ株式を追加取得し主要株主となっている。今回の業務提携契約は両社の協業を更に発展させるのが狙いで、新規開発案件の実現速度及び確度の一層の向上を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS