１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円１０銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安で推移している。



１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円３８銭前後と前日に比べ７０銭強のドル高・円安で取引を終えた。年内の米利上げ観測が高まっていることからドルが買われやすく、一時１６１円８１銭と１年１１カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。



ただ、２０２４年７月の高値１６１円９６銭が意識されるなか、この日の東京市場は日本の通貨当局による円買い介入への警戒感から上げ一服商状。午前９時３０分すぎに片山さつき財務相が足もとの為替動向について、「投機的な動きがあれば断固たる措置を取る」と述べたことが伝わると１６１円０１銭まで伸び悩む場面があった。なお、総務省が朝方発表した５月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比１．４％上昇となったが、市場予想と同じだったことから相場の反応は限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４６２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円６６銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS