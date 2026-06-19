MHRJ（マハラージャン）が、『MHRJ 5th Anniversary Billboard Live Tour「人間vs機械最終決戦」』をビルボードライブ大阪で9月12日、ビルボードライブ東京で9月19日に開催する。

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MHRJが、ビルボードライブに登場するのは約3年ぶりとなる。同公演では、ポップス、ファンク、ソウル、ディスコを自在に横断する極上のグルーヴと、ライブならではの幸福感あふれるパフォーマンスを間近で体感できる。

なお、同公演のチケットは7月9日正午よりClub BBL会員、法人会員先行（ビルボードライブ）が受付開始となる。

・MHRJ コメント

西暦2026年。人類は機械による侵食に怯えていた。機械側はこの局面を打開すべくマシンライブによる最終攻勢を開始。ドラム歴24年、川口千里。ベース歴24年、高橋佳輝。人間の限界を超えた超絶技巧を持つ二人と共に、MHRJが迎え撃つ！人間vs機械、地球最後の戦いをビルボードで見届けてくれ。

（文＝リアルサウンド編集部）