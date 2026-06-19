６月19日、フジテレビ系で深夜２３時３０分から「逃げ上手の若君第一期」第十回を放送する。

大人気歴史スペクタクル漫画がアニメ化！鎌倉幕府滅亡の後、北条家の生き残り・北条時行が動乱の世を駆け抜ける！

第十回「変態稚児と神力騒動」

一時的に未来が見えない時期があるのだと、頼重（よりしげ）から打ち明けられた時行（ときゆき）。

神の力をよりどころとする者もいるため、みなに事情を明かせない頼重は、時行の手を借りて、神力を取り戻すための方法をひとつひとつ試してゆく。

諏訪大社中を駆け回り、頼重が望むとおりのものをそろえてゆく時行。

しかしどれを試してみても、一向に神力が回復する兆しは見えないどころか、時行に思わぬ影響が及んできて……。

神と人とが共存する最後の時代。

時行は、つかの間の不可思議に触れる……。

声の出演

北条時行（ほうじょう・ときゆき）：結川あさき

雫（しずく）：矢野妃菜喜

弧次郎（こじろう）：日野まり

亜也子（あやこ）：鈴代紗弓

風間玄蕃（かざま・げんば）：悠木碧

吹雪（ふぶき）：戸谷菊之介

諏訪頼重（すわ・よりしげ）：中村悠一

足利尊氏（あしかが・たかうじ）：小西克幸

