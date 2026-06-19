【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１８日（日本時間１９日）、１次リーグ第２戦が始まり、Ａ組でチェコ（同４０位）と南アフリカ（同６０位）が引き分けた。

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チェコ１―１南アフリカ

ともに初戦黒星だった両チームが痛み分けのドロー。序盤から攻勢に出たチェコがサディレクのゴールで先制。その後は南アフリカが主導権を握り、８３分に相手のハンドで得たＰＫをモコエナが冷静に決めて同点とした。終盤には互いに好機を作ったが、決めきれなかった。

しぶとさ発揮

これまで３度出場したＷ杯で連敗したことがない南アフリカが、しぶとさを発揮して追いつき、１次リーグ突破の望みをつないだ。

初戦のメキシコ戦に続き、またも早い時間帯にあっさり先制を許した。その後もマンツーマン気味に高い位置から来るチェコのプレスに苦しみ、ボールを保持しても、チャンスは右サイドに張った左利きのドリブラー、マセコの仕掛けぐらいしかなかった。後半に入って彼が中央寄りでプレーする場面が増えると、決定機も作れずにいた。

しかし８０分過ぎ、ようやく外でボールを受けたマセコが中へ切れ込むと、左足でシュート。これが相手の手に当たって得たＰＫを、モコエナが確実に決めて同点とした。ブロース監督は「とても良い試合。選手の出来を誇りに思う。これこそが本物のバファナバファナ（南ア代表の愛称）だ」と喜んだ。

ただ、１戦目に２人の退場者を出し、この日はモコエナが前半に通算２枚目の警告を受けて次戦は出られない。「彼は最高の選手の一人だけに痛いが、ともかく解決策を考える」。妙案が出れば、初の１次リーグ突破も見えてくる。（川島健司）

チェコ・コウベク監督「我々の方が勝利に近かった。２点目が取れていれば試合は終わっていた。（追いつかれた場面のＰＫ判定は）厳しいとは思うが、受け入れる。我々は不運だった」

南アフリカ・ブロース監督「試合の入りの時間帯は集中力を欠いていた。そういうミスをすれば、（失点という）ツケを払うことになる。その一瞬を除けば、今日はいい試合をしたと思う」