北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われ、地元カナダが6-0で勝利した。2人の退場者を出したカタールのロペテギ監督は試合後、ジャッジに苦言を呈した。

スイスとの初戦を1-1で引き分けたカタールは、前半30分までに2点のリードを許す苦しい展開に。すると前半33分、DFアフメドがDOGSO（決定機阻止の反則）でレッドカードを受け一発退場。数的不利に陥ると、同アディショナルタイム（AT）3分にFWジョナサン・デイヴィッドに3点目を決められた。

衝撃が広がったのは後半6分、カタールMFマティボが、カナダMFコネへタックルした場面。ピッチに転倒し、うずくまったコネの脚はあらぬ方向へ曲がっているように映った。両チーム選手やスタッフが集まり、会場は異様なムードに。反則を犯したマティボは頭を抱え、危険プレーで退場処分になり、カタールは9人での戦いに。カナダの選手たちは円陣を組み、涙する選手も。その後、担架で運ばれたコネは上半身だけ起こして観客に手を振った。

試合が再開された直後の後半19分、途中出場のカナダMFサリバにフリーキックを直接決められて、4失点。同30分にオウンゴール、同AT2分にはデイヴィッドにハットトリックとなる6点目を許し大敗した。

試合後にはカタールのロペテギ監督が、カナダのマーシュ監督へなにか言いがかりをつける場面や両チームの選手がもめる様子がスポーツチャンネル「DAZN」の中継映像で映り込んでいた。

ロペテギ監督は試合後のインタビューで、「試合開始早々に1点を許し、その後2点目も決められた。その後の最初のレッドカードが決定的な要因だったと思う。彼らは最初の2回の攻撃でボックス内に侵入し、2点を奪った。通常のサッカーとはかけ離れた展開になってしまった」と落胆した様子で語った。

1枚目のレッドカードについては「私の意見では、レッドカードに値するプレーではなかった。3点目は明らかなファウルだったしね」と不満の様子。「だが、起きてしまったことは仕方ない。今は次の試合に集中し、選手たちの体力と精神力の回復を図るしかない」と前を向いた。



（THE ANSWER編集部）