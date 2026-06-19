佐野勇斗＆指原莉乃が「BAILA」8・9月合併号表紙に登場
6月26日発売の女性ファッション誌「BAILA（バイラ）」（集英社）8・9月合併号は、通常版の表紙に佐野勇斗、特別版の表紙に指原莉乃が登場する。
【写真】「BAILA（バイラ）」の表紙を飾る指原莉乃が美しすぎ
通常版の表紙を飾る佐野のインタビュー「大人の階段とコドモゴコロ」では、セットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まったく印象の異なる佐野を撮影。7月スタートの主演ドラマについてやグループへの思いをたっぷり語っている。
通常版限定のとじ込み付録は、オフショットを詰め込んだ「佐野勇斗がいっぱいステッカー」。表紙風のデザインや全身カット、表情豊かな顔アップ、お名前シール風などバリエーション豊かな特別デザインのステッカーが計17枚ついている。
特別版の表紙を飾る指原のインタビュー「指原莉乃がコミュ力の天才！と言われる理由」では、年齢や立場の違いにかかわらず信頼関係を築く、指原が実践するコミュニケーション術について掲載。
特別版限定付録は、指原が立ち上げたコスメブランド「リリミュウ」の「リリミュウ バタールージュ」。ピンク系のリップ全3色から1本がランダムでついてくる。「リリミュウ バタールージュ」の紹介ページでは、指原がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里も登場。オンオフ問わず活躍する3色それぞれの魅力について語っている。
「BAILA」8・9月合併号は、集英社より6月26日発売。価格は通常版990円（税込）、特別版1300円（税込）。
【写真】「BAILA（バイラ）」の表紙を飾る指原莉乃が美しすぎ
通常版の表紙を飾る佐野のインタビュー「大人の階段とコドモゴコロ」では、セットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まったく印象の異なる佐野を撮影。7月スタートの主演ドラマについてやグループへの思いをたっぷり語っている。
特別版の表紙を飾る指原のインタビュー「指原莉乃がコミュ力の天才！と言われる理由」では、年齢や立場の違いにかかわらず信頼関係を築く、指原が実践するコミュニケーション術について掲載。
特別版限定付録は、指原が立ち上げたコスメブランド「リリミュウ」の「リリミュウ バタールージュ」。ピンク系のリップ全3色から1本がランダムでついてくる。「リリミュウ バタールージュ」の紹介ページでは、指原がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里も登場。オンオフ問わず活躍する3色それぞれの魅力について語っている。
「BAILA」8・9月合併号は、集英社より6月26日発売。価格は通常版990円（税込）、特別版1300円（税込）。