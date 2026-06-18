とちぎテレビ

来シーズンから宇都宮市に本拠地を移す、ラグビーリーグワンの三重ホンダヒートは１８日、新しいチーム名とエンブレムを発表しました。

新チーム名は「栃木ホンダヒート」で、新しいエンブレムとロゴはこちらです。

ライトキューブ宇都宮で開かれた発表会には、大橋幸平ＧＭと来シーズンもチームでプレーする主力の３選手などが出席しました。大橋ＧＭは「栃木の地で日本一になるよう日々努力して行く」と抱負を述べました。

新しいエンブレムは「夢に向かって突き上げる拳」を赤い炎でデザインし、強い結束力と突き進む覚悟を表しているということです。ロゴは「紡いだ誇りを、栃木の地へ」がテーマで、マスコットのヒートくんは従来からのものに親しみやすさなどを加えました。

その後登壇した古田凌ら３選手は、「力強さを感じるエンブレム」などと感想を話し、「来シーズンはホームでしっかり勝って皆さんと喜びたい」などと決意を語りました。また、大橋ＧＭは「来シーズンはプレーオフ進出圏内の６位を上回る４位以内」と目標を示しました。

新チーム名やエンブレムは７月１日から使用され、チームは９月下旬から宇都宮市で本格的に活動をスタートさせます。

ホンダヒートは、１９６１年にホンダ技研鈴鹿製作所のクラブチームとして創部し、６５年にわたり「三重ホンダヒート」として鈴鹿市を中心に活動してきましたが、２０２６ー２７シーズンから宇都宮市に活動拠点を移します。

２０２３ー２４シーズンから国内ラグビーの最高峰リーグワンの１部で戦っていて、今シーズンは７勝１１敗の勝ち点３４で、チームとしては最高の８位になっています。

新チームの名称を「栃木ホンダヒート」と発表したことを受けて福田富一知事は、「チーム名に本県の名を冠していただいたことは、地域とともに歩む強い意思の表れで大変意義深いと感じる」とコメントを発表しました。さらに福田知事は「県としても、三重県のファンの皆さんの想いと期待に応えられるよう、本県での栃木ホンダヒートの活動をオール栃木で応援していく」ともコメントしました。

ホンダヒートはクラブハウスや練習場を、宇都宮市のゆいの杜に建設中で、８月末にクラブハウスが完成予定です。