北中米W杯、日本は初戦でオランダと2-2で引き分けた。2度リードを許し、2度追いつくというしぶとさと強かさを兼ね備えた戦いぶりは、過去の日本代表と一味違う。

【写真】陽気なムードから一転…試合中に「真顔」になるオランダサポーターたち（複数あり）

流れを振り返ると、前半を0-0で折り返したが、50分。オランダがフリーキックからの流れの中から先制点を挙げる。フラーフェンベルフが右から上げたクロスをファンダイクが頭で押し込み、ゴール右下に沈めた。だが、今の日本はこんなことでは下を向かない。57分、左に流れた久保建英が相手ディフェンダーを惹きつけながら中村敬斗にラストパス。中村はペナルティエリア外から右足を振り抜いた。



中村敬斗 ©JMPA

2-1となったのは64分、ペナルティエリア内右、ゴールまで距離のある位置からサマーフィルが左足で意表をついた。2-2としたのは試合終盤、伊東純也の右CKに小川航基が頭で合わせた、かに見えたがその前方でさらに鎌田大地が触っており、鎌田のW杯初得点となった。

“落胆ムード”のオランダ、日本戦への“正直な評価”

2度先行されるという展開からも、FIFAランク8位対18位という力の差からも、個の能力的にもオランダに軍配があがる試合に追いつき、日本は安堵と喜び、一方のオランダは明らかに落胆しているように見えた。

現場にいたオランダ人記者にこの試合はどのように見えたのか、聞いた。

1人目はオランダのサッカー専門サイト「フットバルプリムール」からブレヒト・フェルスロイス記者にお願いした。おそらくは20代の元気な若手が、眉間にシワを寄せながら答えてくれた。

まずは試合結果について。

「僕自身は引き分けかな、と思っていました。ある程度はこの結果を覚悟してたんです。オランダでは、この試合に対してあまり楽観的な見方はされていませんでしたからね。ただ、最初の60分間はすごく良かったと思います。でもオランダが2点目を取った後、守備的な形に変えたあとは、全く攻撃に転ずることができなくなってしまった」

オランダは勝てると思っていなかったのだろうか？

「いや、オランダではみんな『日本はとても良いチームだ』と思っていました。日本に対する評価はかなり高いですよ。その一方で、オランダ代表に対してはものすごく批判的なんですよ。それがオランダ人なんです。僕自身も悲観的です。だから、結果は大きな驚きではありませんでした。でも実際に試合を見ていたら、『これは勝てるぞ』と思ったんですけどね」

「オランダにとっては明らかに大きな失望だった」

2-1になるまではオランダが試合を優位に進め、その後クーマン監督は5バックに変更。攻撃は最大の防御とはこのことで、守備的になったが故にオランダはうまく守れず、日本は攻撃を畳み掛けることになった。フェルスロイス記者はクーマン監督の戦術に首を傾げる。

「クーマン監督をあまり高く評価できません。オランダは選手のクオリティが高いのに対して、監督の戦術には全く共感できないです。そういう意味では予想通りでしたが、それでもやっぱり失望はあります」

そう言って苦笑いする。最後に今後の予想を聞くと

「日本は準々決勝に行く力があると思います。日本は相手に対してすごく敬意を払っていましたけど、でも私は、日本は自分たちが思っている以上に強いチームだと思います。オランダは、うまくいけば準々決勝、ほんとは決勝って言いたいんですけどね」

代表愛ゆえの批判、といった感じだろうか。終始悲観的だった。

クーマン監督の采配に疑問…止まらない“辛口評価”

もう1人はオランダの3大日刊紙トラウ紙のマタイス・ファン・ダム記者だ。こちらも若手で、フェルスロイス記者よりもさらに監督批判が止まらない。

「オランダにとっては明らかに大きな失望でした。2-1でオランダ勝利を予想していました。実際オランダが主導権を握りましたし、日本は自陣から出られない時間帯が長かったです。でも最終的には引き分け。最大の理由はクーマン監督の酷い戦術判断です。もっともアグレッシブな攻撃の選手2人を下げたことですね」

ファン・ダム記者が指摘しているのは、70分にサマーフィルとマーレンをそろって交代させてしまったこと。これによってオランダの攻撃力が激減したと解説する。

「70分には3人同時に交代しましたが、下げたうちの2人は最も攻撃力のあるアタッカーでした。代わりに入れたのはスピードも攻撃力もない選手です。結果としてチームは引いてしまいました。しかも、これはこの試合だけじゃなくて、彼には何年も前から見られる傾向なんです。正直、戦術家としてはあまり優秀だとは思いません」

さらに続ける。

「記者会見で彼は『交代を後悔していない』と言っていました。日本の1点目も交代とは関係ないと言っていましたが、私はそうは思いません。こういう問題はずっと続いています。ワールドカップで戦うには、彼のレベルでは足りないと思います」

「引き分けはある意味ラッキー」日本代表への“意外な評価”

一方で、日本代表には事前から期待を寄せており、高く評価していた。

「多くのオランダ人選手やファンは、日本はもっと攻撃的に来ると思っていました。でも実際はかなり守備的でした。監督の話だけを聞けば、日本はオランダを怖がっていて、とても敬意を払っていたようにも見えます。でも私はそうとは限らないと思っています。むしろ、オランダを前に引き出して攻めさせようとしていたのかもしれません。オランダの守備は弱いですから。僕自身は正直、もっと積極的で、もっと攻撃的で、もっと危険なチームだと思っていました。だから引き分けはある意味ラッキーですね。でも、オランダのこの結果は自分たち自身のせいでもあります。だから、逆にオランダがあまりにも無能だったという意味で、日本にとっては幸運だったのかもしれませんね」

テンション高く、皮肉たっぷりに自国監督をぶった斬っていくさまは、気持ち良さすら感じさせる。とはいえ、地力で劣るとは少しも思っていない。

「でもオランダのほうが日本より良い選手を揃えていると思います。だからこそ、良い戦術が必要なんです。そうでなければ、なおさら失望が大きい。私なら、オランダの監督より日本の監督を選びますね。でも……それも難しい話です」

さて、ファン・ダム記者は今後をどう占うか。

「日本でもオランダでも決勝トーナメント1回戦が山場になるでしょう。なにしろ相手はブラジルかモロッコになるのですから。でも、オランダ国内では準々決勝までは行くだろうという論調です。私自身はそこまで楽観的ではありません。多くの記者も同じ考えだと思います。監督の戦術レベルが十分でなければ難しいでしょう。監督のレベルだけ見れば、日本のほうが戦術的に上だと思います。日本に関しても準々決勝と言いたいところですが、決勝トーナメント1回戦次第でしょうね」

オランダも日本もまだ1試合を終えたばかり。はたして記者たちの予想は当たるだろうか。

（了戒 美子）