◇米男子ゴルフツアー 全米オープン第1日（2026年6月18日 米ニューヨーク州 シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）

第1ラウンドは濃霧のため2時間の中断があり、日没サスペンデッドとなった。21年マスターズ以来のメジャー2勝目を目指す松山英樹（34＝LEXUS）は15ホールを終了し3バーディー、4ボギーの1オーバーで暫定29位だった。トップとは7打差。

スタートが2時間遅れ、強風が吹き荒れる悪条件下でのラウンド。松山は序盤4ホールで3ボギーを叩いて苦しい立ち上がりとなった。

しかし、日本のエースは崩れなかった。6番パー5で2オンに成功し2パットで初バーディー。7番で短いパーパットを決め切れずスコアを落としたものの、9番でフェアウエーからカップをかすめるスーパーショットを披露し、タップインバーディーで挽回した。

後半は徐々にショットが復調。15番ではフェアウエーから30センチにつけて楽々バーディーを奪い、1オーバーまで戻した。16番パー5で右バンカーの第4打をピン2メートルに寄せたところでプレーを辞めた。

松山にとっては14度目の全米オープン。前戦のメモリアル・トーナメントは43位で終えたものの「状態は悪くない。いい準備ができたらと思う」と好感触を口にしていた。前回シネコックヒルズGCで開催された18年大会は16位と相性は悪くない。強い風への対応をコース攻略のポイントに挙げ「自分がどう合わせていけるか」と話していた。