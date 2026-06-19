AP通信によると、ブルワーズの剛腕ジェイコブ・ミジオロウスキー（24）の最大の武器は最速104.5マイルの球速だけではない。ヤンキースのアーロン・ジャッジは、身長6フィート7インチ（約201センチ）の長身から生み出される大きなエクステンションに注目し、「まるで捕手のミットの近くでボールを放しているようだ」と表現した。

MLBネットワークの解説者で元オールスター投手のライアン・デンプスターも、ミジオロウスキーを殿堂入り左腕ランディ・ジョンソンになぞらえる。打者から見ると、リリースポイントが本塁に非常に近く見えるため、体感速度は実際の球速以上になるという。デンプスターは「ボールが手から離れた時には、もう打者の目の前に来ている。ケリー・ウッド以来、あれほどの速球は見たことがない」と絶賛した。

一方で、剛速球投手には故障のリスクもつきまとう。しかしデンプスターは、ミジオロウスキーが現代の球数管理の恩恵を受けていることに加え、力任せではなく自然なフォームで100マイル超の球速を生み出している点を高く評価する。「彼は常に同じフォームを再現できている。フォームを繰り返せる投手は健康を維持しやすい。個人的には、彼は長く健康を保てる投手だと思う」と語り、その将来性に太鼓判を押した。