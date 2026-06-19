毎回、有名店の「じゃない方」のメニューを探すこの連載。

《写真多数》ちゃんぽんでも皿うどんでもない…リンガーハットの激レア「ちゃんぽんコッペ」、もちもち麺の「ナポリタン」を写真で見る

今回は長崎ちゃんぽんリンガーハットです。

個人的にもかなり通ってるお店なので、どんな「じゃない方」があるのか、楽しみ！





ちゃんぽんでも皿うどんでもない…

いつものリンガーハットのいつものメニュー。

なんか「じゃない方」なんてあったかな！？

ちなみに僕は麺の入ってない「野菜たっぷり食べるスープ」が一番のお好み。

単に麺が入ってないだけかと思ったら、麺がない分、スープのとろみを微調整しているんだとか。

さすが我らがリンガーハット、奥深い！

にしても、定番のちゃんぽんや皿うどん「じゃない方」なんてあったかな？

こっちにあった！

ってか、モグベジコッペって、なんじゃそれ！？

じゃない方にも、ほどがあるぞ。

ちゃんぽんでもなく、皿うどんでもなく、モグベジコッペって。

どうなってんだ、これ！？

激レアな「ちゃんぽんコッペ」

やってきました、モグベジコッペ！

なんと全国でも新宿東宝ビル店でしか売っていないという、激レアな「じゃない方」です。

リンガーハットなのに、コッペパンです！

4種類ある中の、こちらはちゃんぽんコッペ。

特別に切ってもらいましたが、断面はこんな感じ。

モグベジとは「おいしい野菜をモグモグ楽しめる」という意味だそうで、たしかにベジ＝野菜がたっぷり入ってます。

具材は

・キャベツ

・たまねぎ

・いんげん

・にんじん

・紅白はんぺん

リンガーハットの「じゃない方」を手に、なぜかドヤ顔。

リンガーハットを手で持って食べる日がくるなんて！

かなり上を向いてアーン！

まったく違う食べ物なのに、具材が共通しているからか、やはりどこかリンガーハットの味がして、安心。

単品でもいいし、ちゃんぽんを大盛りにする代わりにコッペを頼むというのもありかもしれません。

もちもち麺の「ナポリタン」まで

さらにさらに、もっと「じゃない方」が登場。

モグベジパスタ（ナポリタン）。

パスタにコッペパン、もはやここがリンガーハットということを忘れてしまいそうな組み合わせです。

付属の粉チーズをかけます。

ここ、某イタリアンファミレスチェーンじゃないよね！？

完全に脳がバグってますが、美味しそう。

いただきまーす！

麺は、いつものリンガーハットのもちもちのちゃんぽん麺を使っているということで、普通のナポリタンとも違い、めちゃくちゃ美味しい！

お箸で食べるのもポイントです。

しかも、ただのケチャップ味かと思ったら、ちゃんぽんスープを足しているということで、旨みとコクがすごい。

これはちゃんぽん好きも納得の一皿です。

そしてお楽しみはこれから。

セットのコッペパンにナポリタンをインして、自分でモグベジコッペを作れるのです！

アトラクション性もあって楽しい！

町のパン屋さんではよく見かけてましたが、自分でナポリタンサンドを作るのなんて初めてです。

アトラクション性があって、キッズも喜びそう。

完成！

こんな感じかな。

断面も実に美味しそうになりました。

食べる時はやはり思いっきり上を向いてしまいます。

炭水化物に炭水化物。

しかしこれが背徳の美味さです。

ナポリタンだけの時と印象ががらっと変わって、一皿で二度美味しいとはまさにこのこと。

「焼きそばコッペ」も！

ちなみに、他にも焼きそばコッペなどもあります。

焼きそばの下にしっかりベジが入ってて、こちらも美味しそう。

モグベジコッペは店頭で買うことができるので、これだけを買いに来てもよし、ちゃんぽんを食べた後にテイクアウトで買うのもよし。

新宿東宝ビル店だけの限定商品だから、手土産に買って行っても喜ばれるかもしれません。

全国のリンガーマニアは今すぐ新宿へ！

写真＝山元茂樹／文藝春秋

（小宮山 雄飛）