仲良く飼い主と遊んでいた豆柴が、背後に迫る怪しげな影に気づき、鋭い圧をかける姿がSNSで話題を集めている。

【映像】ごはんスペースにこっそり侵入する瞬間（実際の様子）

投稿したのは、豆柴のゆずちゃん（3歳）とむぎくん（4歳）の飼い主（@mame_yuzu_e1f）。ゆずちゃんが飼い主と遊んでいる最中、ゆずちゃんのごはんがあるスペースに、気づかれないと思ったのか兄のむぎくんがこっそり侵入する様子をXに投稿した。それに気づいたゆずちゃんは、「ちょっと！何しているのよ！」と言わんばかりに圧をかけていたという。

飼い主によると、普段から動画を撮影することが多く、今回もいつものように撮影していたところ、偶然このような一幕が収められていたという。その後は、ゆずちゃんにおやつをあげることで、なんとか機嫌をとったそうだ。

動画を見た人からは、むぎくんの怪しげな侵入や、それに対して見事なまでの圧をかけるゆずちゃんの姿に、「変装してるのに」「二度見するのがかわいい」「そろり〜と取りに行く姿笑」「何回も見ちゃう」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）