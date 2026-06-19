１９日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」では、２日後に迫ったサッカーワールドカップのチュニジア戦について取り上げた。

この日は、玉川徹氏と長嶋一茂氏がお休み。代わって出演したのが東大大学院准教授で経済思想家の斎藤幸平氏で、長友佑都と「同い年」だと自己紹介。しかもサッカー経験者だといい、長友について「すごい。９０分世界レベルで走り続けるって無理ですもん」と長友に敬意を表した。

そしてチュニジア戦について聞かれると「ちょっと読めないですね。白い魔術師率いるチュニジア。選手は替えちゃいけないのに、監督は途中で変えてくるっていう、こんな奇術を仕掛けてくるとは思わなかった」とコメント。

「多分、引いてやってくる。で、カウンターをしかけると思うが、格下が引いてガチガチに守ってくると崩しきれないときがあるので」と心配。「ただ、オランダ戦を見ると、最後、５バックみたいな感じになってもそれで１点を取ったので、今回も同じような感じで…と願っています」とコメントしていた。