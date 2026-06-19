大阪の山中で派遣社員の男性（当時31）の遺体が見つかった。バツイチの交際相手を「救いたい」と万引きまで重ねて生活費を貢ぎ、罪を被った男。だが、その金は女性の「今カレ」の豪遊に消えていた。被害者はなぜ死を選んだのか？ 平成20年、大阪で起きた事件の「発端」をお届け。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）

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「2人で自殺したが、死にきれなかった」

事件当日、山中にいるという女から119番通報があった。それが門脇眞理子（当時31）だった。眞理子はその足で管轄の警察署へ行き、「ここに〇〇消防署に勤務する平山聡を呼んでほしい」と要求した。この時点ではワケの分からない事件だった。

現場の管轄でもある〇〇消防署員が駆け付けると、窓が外側から目張りされた車の中で、派遣社員の井川秀次さん（同31）が倒れており、まもなく死亡が確認された。死因は硫化水素による中毒死だった。

元カレを利用して「偽装心中」

眞理子は「硫化水素を発生させて、2人で自殺しようとしたが、気持ち悪くなって車外に出た。途中で助かると、後遺症が出るので、確実に死ねるよう目張りをした」などと供述した。眞理子の体からは硫化水素の成分が検出されなかったので、殺人容疑で逮捕した。

3人の間に何があったのか。眞理子によると、井川さんは元カレで、平山は今カレ。今カレの平山と別れ話がこじれていたため、自殺願望のあった元カレの井川さんを利用し、偽装心中を持ち掛けたというものだった。

眞理子と井川さんは数年前に出会い系サイトで知り合った。眞理子はバツイチで2人の子どもがいたが、自分の寂しさを埋め合わせようと出会い系サイトにのめり込んでいた。知り合った男たちと一夜の恋を重ねる日々。それを阻止しようとしたのが井川さんだった。

「眞理子は間違っている。体目的の男たちに弄ばれて、何が幸せなんだ！」

「私なんか何のとりえもない女だよ。もういつ死んだっていいんだから……」

「そんなことを言っちゃいけない。オレがいる。もう出会い系なんかしちゃいけない。こんな性欲のカタマリみたいな連中を相手にしていたら、幸せになんかなれないよ」

お金欲しさに「窃盗」に手をだし…

井川さんは少ない稼ぎの中から生活費まで渡すようになった。だが、デートしてホテルに入ると、たちまちその月に使える遊興費は底をついた。将来の話をしながらも、眞理子の浮かない顔を見ていると、「また出会い系でも利用するんじゃないか」と心配になった。

それで井川さんは盗品をリサイクルショップに売る“内職”を始めた。2人でスーパーなどへ行き、眞理子が店員の注意を引きつけている間に、井川さんが商品を盗むのである。

だが、そんな無茶な生活がいつまでも続くはずがなく、井川さんが逮捕される日がやってきた。井川さんは逮捕されても眞理子をかばい続け、「僕ひとりでやったんです。眞理子は関係ない」と主張。すべての罪を1人でかぶり、窃盗罪で起訴された。眞理子は関与を否認。結果的に不起訴処分になった。

「それであなたは今後、眞理子さんとの関係をどうするつもりですか？」

窃盗事件の公判で裁判長に問われると、井川さんはこう答えた。

「眞理子は僕が付いていないとダメになる。また、眞理子と一からやり直したい」

それを聞いて、親族らは「バカ息子が……」と呆れ返った。「もういい加減に手を切れ。どうせ出会い系で知り合ったんだろう。相手もその程度にしか見ていないぞ」と忠告したが、井川さんは激怒した。

「お前らに何が分かる。眞理子のことならオレが一番分かっている。眞理子は夫に捨てられ、子どもたちを抱え、一生懸命に生きてきた。眞理子の人生はオレが救ってやるんだ！」

その後、2人は親族らに注意されると、心中騒ぎを起こし、関係の継続を認めさせるという愚行を繰り返すようになった。井川さんは眞理子との「結婚」も視野に入れていた。

愛していた彼女の「二股」が発覚

だが、眞理子は想像以上にしたたかだったのである。井川さんに隠れて出会い系サイトを利用し、地元で消防士をしている平山聡（同28）と知り合った。

平山とは、会ったその日にベッドイン。井川さんに隠れて、二股で付き合うようになった。そのことを井川さんは2年近くも気付かなかった。

やがて、平山の要求は「金がない」という一点に絞られるようになった。平山は眞理子から金を借り、その金で風俗や合コンに繰り出した。1回のギャンブルで400万円を使ったこともあった。その金を返すこともなく、口先だけでしのぎ切った。

そんな平山に愛想を尽かして、眞理子から別れ話を持ち掛けたこともあったが、その都度、平山が甘い言葉をささやいて、眞理子との関係をつなぎ止めた。

一方、その“財源”であった井川さんは、生活苦から自殺を考えるようになった。井川さんが作った金は眞理子を経由して平山に渡り、平山はギャンブルや風俗で散財する。まるで井川さんと眞理子の立場が逆転したような関係だったのである。

今カレの「とんでもない正体」

事件の半年前、眞理子は平山に「救急救命士の試験に合格したら、ロレックスの時計をプレゼントする」と約束した。平山がその気になったので、「勉強するから」と言われ、あまり会えなくなった。眞理子はたまに来る平山のメールに安らぎを覚え、〈寂しい思いをさせてごめんな。終わったら一緒に遊ぼう〉と言われ、それだけを心のよりどころにしていた。

ところが、平山はまったく勉強もしておらず、他の女性たちと遊びまくっていた。眞理子以上の出会い系のプロだったのである。

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元カレを死なせた女のその後とは⋯【事件の結末】は下記リンクから飛べます。

〈「私も死ぬつもりだった」「懲役は⋯」二股トラブルで元カレが死亡⋯彼を死なせた【31歳バツイチ女性のその後】（平成20年の事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）