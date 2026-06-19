ロイヤルパークホテルから、「夏祭り」がテーマのチャイニーズアフタヌーンティー。金魚の形の蒸し餃子など目にも楽しい品ばかり
◆ロイヤルパークホテルから、「夏祭り」がテーマのチャイニーズアフタヌーンティー。金魚の形の蒸し餃子など目にも楽しい品ばかり
※写真は2名分
ロイヤルパークホテルの中国料理「桂花苑」にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で「夏祭りチャイニーズアフタヌーンティー」を開催。
ねじり鉢巻き姿のパンダ饅頭をはじめ、屋台の定番であるチョコバナナやりんご飴に見立てたスイーツなど、遊び心あふれるラインナップでお届け。縁日をモチーフにしたチャイニーズアフタヌーンティーで、夏祭り気分を思う存分楽しもう。
この記事の要約レポート
・ロイヤルパークホテルの中国料理「桂花苑」で、「夏祭りチャイニーズアフタヌーンティー」を開催
・期間は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・大きなセイロには、ねじり鉢巻き姿のパンダ饅頭や金魚型のエビ蒸し餃子など、夏祭りの縁日をイメージした点心がずらり
・屋台の定番、チョコバナナのタルトや、ビールに見立てたゼリーなど遊び心あふれるスイーツ
・中国茶6種類やコーヒー、紅茶に加え、3種類のフレーバーのラムネもフリーフロー
ねじり鉢巻きのパンダ饅頭やりんご飴風の生月餅にときめく
大きなセイロの中心には、ねじり鉢巻き姿の愛らしいパンダ饅頭が、りんご飴に見立てた生月餅や甘辛ダレが香ばしい焼鳥、わたあめとともにお出迎え。
その周りには、金魚をかたどったエビ蒸し餃子や、たこ焼きそっくりに仕上げた揚げ焼売、じゃがバター焼売、チーズ入り焼きとうもろこし、コショウの辛味がくせになるスパイシーショーロンポー、夏を彩る野菜と豚肉を合わせた蒸し餃子など、屋台のにぎわいを思わせる点心がずらり。
金魚が泳ぐゼリーやチョコバナナタルトなど縁日スイーツが勢揃い
スタンドには、チェリーで金魚を表現した涼やかなサイダーゼリーや、屋台の定番であるチョコバナナタルト、マンゴータピオカ、スイートポテトの揚げ饅頭など、夏祭りの縁日をイメージしたスイーツがラインナップ。さらに、ビールに見立てたゼリーも加わり、遊び心あふれるかわいい見た目に気分が上がる。
また、中国茶6種類をはじめ、コーヒーや紅茶、そしてプレーン・メロン・いちごの3種類のラムネが楽しめるフリードリンク付きなのもうれしいポイント。
夏祭りのにぎわいを存分に表現した心躍るチャイニーズアフタヌーンティーで、とっておきの夏の思い出を作って。
◆アフタヌーンティーの会場は？
モダンチャイナの美空間で、伝統が息づく広東料理を堪能
水天宮前駅直結、ロイヤルパークホテルにある中国料理「桂花苑」。チャイニーズのレトロな雰囲気とモダンな要素が同居する空間で、誰からも愛される王道のおいしさに舌鼓。豊かな食材をさまざまな調理法で魅せ、“食は広州にあり”と言われる広東の美食文化を今に伝える。
※写真は2名分
ロイヤルパークホテルの中国料理「桂花苑」にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で「夏祭りチャイニーズアフタヌーンティー」を開催。
ねじり鉢巻き姿のパンダ饅頭をはじめ、屋台の定番であるチョコバナナやりんご飴に見立てたスイーツなど、遊び心あふれるラインナップでお届け。縁日をモチーフにしたチャイニーズアフタヌーンティーで、夏祭り気分を思う存分楽しもう。
・ロイヤルパークホテルの中国料理「桂花苑」で、「夏祭りチャイニーズアフタヌーンティー」を開催
・期間は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・大きなセイロには、ねじり鉢巻き姿のパンダ饅頭や金魚型のエビ蒸し餃子など、夏祭りの縁日をイメージした点心がずらり
・屋台の定番、チョコバナナのタルトや、ビールに見立てたゼリーなど遊び心あふれるスイーツ
・中国茶6種類やコーヒー、紅茶に加え、3種類のフレーバーのラムネもフリーフロー
ねじり鉢巻きのパンダ饅頭やりんご飴風の生月餅にときめく
大きなセイロの中心には、ねじり鉢巻き姿の愛らしいパンダ饅頭が、りんご飴に見立てた生月餅や甘辛ダレが香ばしい焼鳥、わたあめとともにお出迎え。
その周りには、金魚をかたどったエビ蒸し餃子や、たこ焼きそっくりに仕上げた揚げ焼売、じゃがバター焼売、チーズ入り焼きとうもろこし、コショウの辛味がくせになるスパイシーショーロンポー、夏を彩る野菜と豚肉を合わせた蒸し餃子など、屋台のにぎわいを思わせる点心がずらり。
金魚が泳ぐゼリーやチョコバナナタルトなど縁日スイーツが勢揃い
スタンドには、チェリーで金魚を表現した涼やかなサイダーゼリーや、屋台の定番であるチョコバナナタルト、マンゴータピオカ、スイートポテトの揚げ饅頭など、夏祭りの縁日をイメージしたスイーツがラインナップ。さらに、ビールに見立てたゼリーも加わり、遊び心あふれるかわいい見た目に気分が上がる。
また、中国茶6種類をはじめ、コーヒーや紅茶、そしてプレーン・メロン・いちごの3種類のラムネが楽しめるフリードリンク付きなのもうれしいポイント。
夏祭りのにぎわいを存分に表現した心躍るチャイニーズアフタヌーンティーで、とっておきの夏の思い出を作って。
◆アフタヌーンティーの会場は？
モダンチャイナの美空間で、伝統が息づく広東料理を堪能
水天宮前駅直結、ロイヤルパークホテルにある中国料理「桂花苑」。チャイニーズのレトロな雰囲気とモダンな要素が同居する空間で、誰からも愛される王道のおいしさに舌鼓。豊かな食材をさまざまな調理法で魅せ、“食は広州にあり”と言われる広東の美食文化を今に伝える。