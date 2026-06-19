ロイヤルパークホテルから、「夏祭り」がテーマのチャイニーズアフタヌーンティー。金魚の形の蒸し餃子など目にも楽しい品ばかり

ロイヤルパークホテルから、「夏祭り」がテーマのチャイニーズアフタヌーンティー。金魚の形の蒸し餃子など目にも楽しい品ばかり