【難読漢字】地名当て「三碓」　ラーメン好きにはたまらない!?

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「三碓」という漢字を読めますか。「碓」はかなり特殊な読み方です。

難易度：★★★★★

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：みつがらす

三碓は奈良市西部に位置し、近鉄富雄駅から北側に広がるエリアです。

地名の由来にはいくつかの説がありますが、はっきりした記録は残っていません。

一般的にいわれるのは、古くこの地域に「碓（うす）」に由来する地形や場所があったという説です。

「碓」は、穀物をつくための石臼や唐臼を指す古い言葉で、臼のようなくぼ地になった地形を表していたとも考えられています。「三碓」という地名は、そうした場所が複数あったことに由来するともいわれています。

三碓周辺は住宅地ですが、奈良市内の主要観光地へのアクセスがよいエリアです。近鉄富雄駅から奈良市街地へ向かうと、興福寺、東大寺、春日大社といった奈良を代表する寺社が集まるエリアに出られます。

最寄りの富雄駅周辺は奈良市内でも飲食店が多い地域として知られています。

とくに奈良県内でもラーメン店が集まるエリアとして知られ、個人経営の店が多く、独自のスープや麺を提供する店が並んでいます。

また、奈良市周辺の名物としては、奈良漬け、三輪そうめん、柿の葉寿司などが知られています。三碓周辺からも市内の飲食店や土産物店へアクセスしやすく、奈良ならではの味を楽しめます。

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