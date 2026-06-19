「彼が退場したら終わりだ」「なぜ踏んだ？」開始４分！ イ・ガンインの警告処分に韓国ファンやきもき「危ないなぁ」【Ｗ杯】
韓国代表は現地６月18日、北中米Ｗ杯のＡ組第２節でメキシコ代表と対戦している。
開始４分、イ・ガンインにさっそくイエローカードが提示される。ボールの奪い合いで、相手の足を踏みつける格好になってしまい、ファウルを取られた。
試合を速報する韓国メディア『NAVER』には「足を踏んだ」「なぜ踏んだ？」「何で警告なんだよ」「退場でないのは幸い」「危ないなぁ」「彼が退場したら終わりだ」「もうカードだよ」「主審は寛大だ」といった声があがった。
攻撃のキーマンだけに、再びカードをもらわないように気をつけたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始４分、イ・ガンインにさっそくイエローカードが提示される。ボールの奪い合いで、相手の足を踏みつける格好になってしまい、ファウルを取られた。
試合を速報する韓国メディア『NAVER』には「足を踏んだ」「なぜ踏んだ？」「何で警告なんだよ」「退場でないのは幸い」「危ないなぁ」「彼が退場したら終わりだ」「もうカードだよ」「主審は寛大だ」といった声があがった。
攻撃のキーマンだけに、再びカードをもらわないように気をつけたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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