第１０８回全国高校野球選手権茨城大会の組み合わせ抽選会が１８日、水戸市内で開かれ、出場する９２校８４チームの対戦カードが決まった。

開会式は７月４日午前９時からノーブルスタ水戸（水戸市）で開かれ、日立工―茨城キリスト戦で開幕する。日程が順調に進めば、決勝は同２５日に同球場で行われる。

春の県大会を制し、３年ぶりの夏の甲子園を目指す土浦日大は、昨夏優勝の明秀日立と同じブロックに入った。土浦日大の吉田惺南主将（３年）は「目標は日本一だが、茨城大会も簡単な相手ばかりではない。全力を尽くして頑張る」と抱負を述べた。明秀日立の脇山琉維主将（３年）は「チームの団結力を武器に、チャレンジャーという意識で臨み、２連覇を目指す」と意気込んだ。

県立高校の活躍にも注目が集まる。昨夏の決勝で明秀日立に惜敗した藤代は６日に初戦を迎える。鈴木太陽主将（３年）は「先輩のリベンジを果たし、今年こそは優勝する」と宣言。秋の県大会で栄冠に輝いた下妻二の木村空我主将（３年）は「秋の経験を糧に勝ち進む。優勝して県立高校の意地を見せたい」と決意を語った。

秋、春の県大会で４強入りした常磐大の河村光主将（３年）も「二枚看板の投手陣を中心に守り、攻撃では強打力を見せたい」と話した。

開幕戦に臨む日立工の小林煌己主将（３年）は「勝っても負けても後悔が残らない試合にしたい」と語った。対戦する茨城キリストの赤津佳太主将（３年）は「勝ち進むためにも大事な初戦。しっかり勝ちたい」と意気込んだ。抽選会後、２人は固い握手を交わして健闘を誓い合った。

選手宣誓は勝田工の仁平晃祐主将

開会式の選手宣誓は勝田工の仁平晃祐主将（３年）が務める。仁平主将は「各校、仲間とともに練習を積み重ねてきた。皆を鼓舞できるような、いい選手宣誓にしたい」と話した。

３回戦以降の日時と会場は２回戦終了後に決まる。