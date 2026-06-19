カインズ、札幌市内を中心に展開する東光ストアでオリジナル商品の販売を開始
カインズは、アークスグループの東光ストアが運営するスーパーマーケットで、オリジナル商品の取り扱いを開始した。6月17日にリニューアルオープンした「東光ストア 北栄店」を皮切りに、道内店舗へ順次拡大する。
蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート 5m
東光ストアは、札幌市内を中心に数多くの店舗を展開している。地域に根ざした価値ある商品でくらしを豊かにしたいという両社のビジョンが一致し、清掃用品やキッチン用品を中心に展開する。
主な取扱商品は、まな板の雑菌を防ぎ洗う手間を減らす「蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート 5m」(498円)、食器を密閉して保存容器にできる「シリコーン製フードカバー 20cm」(598円)、振るだけで茶渋が落ちる「ふるだけボトルクリーナー 200g」(498円)、霧状の噴射で油の使用量を抑える「オイルスプレー ホワイト」(498円)など。
シリコーン製フードカバー 20cm
ふるだけボトルクリーナー 200g
オイルスプレー ホワイト
蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート 5m
東光ストアは、札幌市内を中心に数多くの店舗を展開している。地域に根ざした価値ある商品でくらしを豊かにしたいという両社のビジョンが一致し、清掃用品やキッチン用品を中心に展開する。
シリコーン製フードカバー 20cm
ふるだけボトルクリーナー 200g
オイルスプレー ホワイト