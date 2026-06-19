「グリッドマン ユニバース」より宝多六花と新条アカネが「TENITOL TALL」シリーズに登場。予約開始スポーツがテーマの新規イラストをもとに立体化。2体セットも用意
フリューは、フィギュア「TENITOL TALL 宝多六花 Sports wear ver.」および「TENITOL TALL 新条アカネ Sports wear ver.」の予約を6月19日10時から8月19日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。どちらも受注生産となり、価格は各10,450円。商品の発送は2027年3月を予定している。
フリューのお求めやすい価格帯のフィギュアブランド「TENITOL」より、「宝多六花 Sports wear ver.」と「新条アカネ Sports wear ver.」がTALLサイズで登場。宝多六花は約36cm、新条アカネは約28cmで立体化されている。
どちらも、オンラインくじ「グリッドマン ユニバース ゲマくじ」用に描き下ろされた、スポーツがテーマの新規イラストがもとになっており、宝多六花のバレーボールウェア姿、新条アカネの陸上着姿が再現されている。
さらに、「TENITOL TALL 宝多六花 Sports wear ver.」と「TENITOL TALL 新条アカネ Sports wear ver.」がセットになった「TENITOL TALL 宝多六花&新条アカネ Sports wear ver. スペシャルセット」も登場。スペシャルセットには、ウインク姿が楽しめる「表情差し替えパーツ」が付属する。
商品概要
TENITOL TALL 宝多六花 Sports wear ver.
【SKU】AMU-TNL0179
【商品サイズ】全高：約355mm(台座含む)
【価格】10,450円
TENITOL TALL 新条アカネ Sports wear ver.
【SKU】AMU-TNL0178
【商品サイズ】全高：約275mm(台座含む)
【価格】10,450円
TENITOL TALL 宝多六花&新条アカネ Sports wear ver. スペシャルセット
【SKU】AMU-TNL0180
【価格】20,900円
【商品サイズ】 宝多六花：全高約355mm(台座含む)、新条アカネ：全高約275mm(台座含む)
【付属アイテム】表情差し替えパーツ
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【作品名】グリッドマン ユニバース
【販売形態】受注販売
【仕様】プラスチック製 塗装済み完成品
【原型】モワノー
【彩色】B_Sachi
【撮影】Vaistar studio
【予約受付期間】6月19日10時～8月19日23時59分
【発送時期】2027年3月発送予定
【ブランド】TENITOL
【商品タイプ】ノンスケールフィギュア(TALL)
【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか
(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会
※画像の台座は開発中のため、実際の台座とは異なります。