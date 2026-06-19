【TENITOL TALL 宝多六花 Sports wear ver./TENITOL TALL 新条アカネ Sports wear ver.】 予約期間：6月19日10時～8月19日23時59分 商品発送：2027年3月予定 価格：各10,450円 【TENITOL TALL 宝多六花&新条アカネ Sports wear ver. スペシャルセット】 予約期間：6月19日10時～8月19日23時59分 商品発送：2027年3月予定 価格：20,900円

フリューは、フィギュア「TENITOL TALL 宝多六花 Sports wear ver.」および「TENITOL TALL 新条アカネ Sports wear ver.」の予約を6月19日10時から8月19日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。どちらも受注生産となり、価格は各10,450円。商品の発送は2027年3月を予定している。

フリューのお求めやすい価格帯のフィギュアブランド「TENITOL」より、「宝多六花 Sports wear ver.」と「新条アカネ Sports wear ver.」がTALLサイズで登場。宝多六花は約36cm、新条アカネは約28cmで立体化されている。

どちらも、オンラインくじ「グリッドマン ユニバース ゲマくじ」用に描き下ろされた、スポーツがテーマの新規イラストがもとになっており、宝多六花のバレーボールウェア姿、新条アカネの陸上着姿が再現されている。

さらに、「TENITOL TALL 宝多六花 Sports wear ver.」と「TENITOL TALL 新条アカネ Sports wear ver.」がセットになった「TENITOL TALL 宝多六花&新条アカネ Sports wear ver. スペシャルセット」も登場。スペシャルセットには、ウインク姿が楽しめる「表情差し替えパーツ」が付属する。

商品概要

TENITOL TALL 宝多六花 Sports wear ver.

【SKU】AMU-TNL0179

【商品サイズ】全高：約355mm(台座含む)

【価格】10,450円

TENITOL TALL 新条アカネ Sports wear ver.

【イメージ画像】

【SKU】AMU-TNL0178

【商品サイズ】全高：約275mm(台座含む)

【価格】10,450円

TENITOL TALL 宝多六花&新条アカネ Sports wear ver. スペシャルセット

【イメージ画像】

【SKU】AMU-TNL0180

【価格】20,900円

【商品サイズ】 宝多六花：全高約355mm(台座含む)、新条アカネ：全高約275mm(台座含む)

【付属アイテム】表情差し替えパーツ

3商品 共通

【表情差し替えパーツ使用】

【作品名】グリッドマン ユニバース

【販売形態】受注販売

【仕様】プラスチック製 塗装済み完成品

【原型】モワノー

【彩色】B_Sachi

【撮影】Vaistar studio

【予約受付期間】6月19日10時～8月19日23時59分

【発送時期】2027年3月発送予定

【ブランド】TENITOL

【商品タイプ】ノンスケールフィギュア(TALL)

【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

※画像の台座は開発中のため、実際の台座とは異なります。