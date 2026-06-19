「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」より日野下花帆、村野さやか、大沢瑠璃乃が映画内のステージ衣装で立体化
「日野下花帆＆村野さやか＆大沢瑠璃乃 3体セット 1/7スケールフィギュア」
フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」より、「日野下花帆 1/7スケールフィギュア」、「村野さやか 1/7スケールフィギュア」、「大沢瑠璃乃 1/7スケールフィギュア」の3製品を発売する。価格は各20,900円。
「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」より日野下花帆、村野さやか、大沢瑠璃乃がそれぞれ「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party」内の楽曲「光の中で花咲いて」のステージ衣装をまとった姿で再現したフィギュアが登場する。また、3体がセットになった「日野下花帆＆村野さやか＆大沢瑠璃乃 3体セット 1/7スケールフィギュア」も発売される。価格は62,700円。
各商品は6月19日10時から8月19日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送はすべて2027年3月の予定。
「日野下花帆 1/7スケールフィギュア」
SKU：AMU-FNX1223
価格：20,900円
「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party」内の楽曲「光の中で花咲いて」のステージ衣装をまとった「日野下花帆」が1/7スケールフィギュアで登場。花帆らしい明るく輝く笑顔や、こちらへ手を伸ばす躍動感あふれるポーズが丁寧に再現されている。
本フィギュアでは、肌の自然な彩りにもこだわり、いきいきとした存在感を演出。ふんわりと広がるスカートには美しいグラデーション塗装を施し、華やかなステージ衣装の魅力を表現しており、髪飾りには上品なパール塗装、金色部分にはメタリック塗装を採用し、きらびやかな質感に仕上げられている。
【日野下花帆 1/7スケールフィギュア】
販売形態：受注販売
予約受付期間：6月19日10時～8月19日23時59分
発送時期：2027年3月（予定）
商品サイズ：全高 約220mm（台座は含まない）
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品
原型：カデたか（ロイスエンタテインメント）
彩色：B_Sachi
撮影：Vaistar studio
（敬称略）
「村野さやか 1/7スケールフィギュア」
SKU：AMU-FNX1224
価格：20,900円
本商品は「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party」内の楽曲「光の中で花咲いて」のステージ衣装をまとった「村野さやか」を再現した1/7スケールフィギュア。美しく振り返るポーズは、さやからしいしなやかな佇まいを丁寧に再現している。
すらりと伸びた脚のラインや、ふわりと揺れるスカートの軽やかな造形にもこだわって製作されているほか、スカートには透明感のある彩色を施し、動きに合わせて広がる華やかなシルエットを演出している。
【村野さやか 1/7スケールフィギュア】
販売形態：受注販売
予約受付期間：6月19日10時～8月19日23時59分
発送時期：2027年3月（予定）
商品サイズ：全高 約230mm（台座は含まない）
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品
原型：Tianve（ロイスエンタテインメント）
彩色：B_Sachi
撮影：Vaistar studio
（敬称略）
「大沢瑠璃乃 1/7スケールフィギュア」
SKU：AMU-FNX1225
価格：20,900円
本商品は、「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party」内の楽曲「光の中で花咲いて」のステージ衣装をまとった大沢瑠璃乃を再現した1/7スケールフィギュア。元気いっぱいな瑠璃乃らしさあふれるポージングと、キュートな表情が丁寧に再現されている。
ちらりとのぞく八重歯も可愛らしく、見るたびに元気をもらえるような仕上がり。ふわっと広がるスカートは、動きの瞬間を切り取ったような躍動感ある造形になっており、風を感じさせる髪の流れや衣装のなびきも繊細に表現され、ライブシーンの高揚感を演出している。髪飾りには上品なパール塗装、金色部分にはメタリック塗装を採用。華やかなステージ衣装の質感が細部までこだわり再現されている。
【大沢瑠璃乃 1/7スケールフィギュア】
販売形態：受注販売
予約受付期間：6月19日10時～8月19日23時59分
発送時期：2027年3月（予定）
商品サイズ：全高 約215mm（台座は含まない）
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品
原型：保東（ロイスエンタテインメント）
彩色：B_Sachi
撮影：Vaistar studio
（敬称略）
3体セット「日野下花帆＆村野さやか＆大沢瑠璃乃 3体セット 1/7スケールフィギュア」も発売
SKU：AMU-FNX1294
価格：62,700円
3体セットには個別台座に加え、3人を外向きに並べることができる特製台座が付属する。どの角度から見てもメンバーそれぞれが主役のように映える、特別なディスプレイを楽しめる。
【日野下花帆＆村野さやか＆大沢瑠璃乃 3体セット 1/7スケールフィギュア】
販売形態：受注販売
予約受付期間：6月19日10時～8月19日23時59分
発送時期：2027年3月（予定）
商品サイズ
日野下花帆 全高 約220mm（台座は含まない）
村野さやか 全高 約230mm（台座は含まない）
大沢瑠璃乃 全高 約215mm（台座は含まない）
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品
付属アイテム：特製台座
原型
日野下花帆 カデたか（ロイスエンタテインメント）
村野さやか Tianve（ロイスエンタテインメント）
大沢瑠璃乃 保東（ロイスエンタテインメント）
彩色：B_Sachi
撮影：Vaistar studio
（敬称略）
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