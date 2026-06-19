【「日野下花帆 1/7スケールフィギュア」/「村野さやか 1/7スケールフィギュア」/「大沢瑠璃乃 1/7スケールフィギュア」】 6月19日10時～8月19日23時59分 予約受付 2027年3月 発送予定 価格：各20,900円

「日野下花帆＆村野さやか＆大沢瑠璃乃 3体セット 1/7スケールフィギュア」

フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」より、「日野下花帆 1/7スケールフィギュア」、「村野さやか 1/7スケールフィギュア」、「大沢瑠璃乃 1/7スケールフィギュア」の3製品を発売する。価格は各20,900円。

「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」より日野下花帆、村野さやか、大沢瑠璃乃がそれぞれ「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party」内の楽曲「光の中で花咲いて」のステージ衣装をまとった姿で再現したフィギュアが登場する。また、3体がセットになった「日野下花帆＆村野さやか＆大沢瑠璃乃 3体セット 1/7スケールフィギュア」も発売される。価格は62,700円。

各商品は6月19日10時から8月19日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送はすべて2027年3月の予定。

「日野下花帆 1/7スケールフィギュア」

SKU：AMU-FNX1223

価格：20,900円

「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party」内の楽曲「光の中で花咲いて」のステージ衣装をまとった「日野下花帆」が1/7スケールフィギュアで登場。花帆らしい明るく輝く笑顔や、こちらへ手を伸ばす躍動感あふれるポーズが丁寧に再現されている。

本フィギュアでは、肌の自然な彩りにもこだわり、いきいきとした存在感を演出。ふんわりと広がるスカートには美しいグラデーション塗装を施し、華やかなステージ衣装の魅力を表現しており、髪飾りには上品なパール塗装、金色部分にはメタリック塗装を採用し、きらびやかな質感に仕上げられている。

【日野下花帆 1/7スケールフィギュア】

販売形態：受注販売

予約受付期間：6月19日10時～8月19日23時59分

発送時期：2027年3月（予定）

商品サイズ：全高 約220mm（台座は含まない）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：カデたか（ロイスエンタテインメント）

彩色：B_Sachi

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

「村野さやか 1/7スケールフィギュア」

SKU：AMU-FNX1224

価格：20,900円

本商品は「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party」内の楽曲「光の中で花咲いて」のステージ衣装をまとった「村野さやか」を再現した1/7スケールフィギュア。美しく振り返るポーズは、さやからしいしなやかな佇まいを丁寧に再現している。

すらりと伸びた脚のラインや、ふわりと揺れるスカートの軽やかな造形にもこだわって製作されているほか、スカートには透明感のある彩色を施し、動きに合わせて広がる華やかなシルエットを演出している。

【村野さやか 1/7スケールフィギュア】

販売形態：受注販売

予約受付期間：6月19日10時～8月19日23時59分

発送時期：2027年3月（予定）

商品サイズ：全高 約230mm（台座は含まない）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：Tianve（ロイスエンタテインメント）

彩色：B_Sachi

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

「大沢瑠璃乃 1/7スケールフィギュア」

SKU：AMU-FNX1225

価格：20,900円

本商品は、「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party」内の楽曲「光の中で花咲いて」のステージ衣装をまとった大沢瑠璃乃を再現した1/7スケールフィギュア。元気いっぱいな瑠璃乃らしさあふれるポージングと、キュートな表情が丁寧に再現されている。

ちらりとのぞく八重歯も可愛らしく、見るたびに元気をもらえるような仕上がり。ふわっと広がるスカートは、動きの瞬間を切り取ったような躍動感ある造形になっており、風を感じさせる髪の流れや衣装のなびきも繊細に表現され、ライブシーンの高揚感を演出している。髪飾りには上品なパール塗装、金色部分にはメタリック塗装を採用。華やかなステージ衣装の質感が細部までこだわり再現されている。

【大沢瑠璃乃 1/7スケールフィギュア】

販売形態：受注販売

予約受付期間：6月19日10時～8月19日23時59分

発送時期：2027年3月（予定）

商品サイズ：全高 約215mm（台座は含まない）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：保東（ロイスエンタテインメント）

彩色：B_Sachi

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

3体セット「日野下花帆＆村野さやか＆大沢瑠璃乃 3体セット 1/7スケールフィギュア」も発売

SKU：AMU-FNX1294

価格：62,700円

3体セットには個別台座に加え、3人を外向きに並べることができる特製台座が付属する。どの角度から見てもメンバーそれぞれが主役のように映える、特別なディスプレイを楽しめる。

【日野下花帆＆村野さやか＆大沢瑠璃乃 3体セット 1/7スケールフィギュア】

販売形態：受注販売

予約受付期間：6月19日10時～8月19日23時59分

発送時期：2027年3月（予定）

商品サイズ

日野下花帆 全高 約220mm（台座は含まない）

村野さやか 全高 約230mm（台座は含まない）

大沢瑠璃乃 全高 約215mm（台座は含まない）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

付属アイテム：特製台座

原型

日野下花帆 カデたか（ロイスエンタテインメント）

村野さやか Tianve（ロイスエンタテインメント）

大沢瑠璃乃 保東（ロイスエンタテインメント）

彩色：B_Sachi

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

(C)2026 プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ