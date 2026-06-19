オルビスの新作UVが登場！血色感を叶えるローズカラーで自然にトーンアップ

紫外線対策が欠かせない季節に、オルビスから待望の新作『オルビス リンクルブライトUVプロテクター N ローズ』が登場します。2026年6月20日（土）より発売される本アイテムは、シリーズならではの高いUVカット力とスキンケア機能はそのままに、大人肌のくすみを自然にカバーするローズカラーを採用。毎日の紫外線対策をしながら、血色感のある明るい印象へ導いてくれる注目の日焼け止めです。

血色感をプラスするローズカラー

価格：3,850円（税込）

『オルビス リンクルブライトUVプロテクター N ローズ』は、自然な血色感を与えるローズカラーが特長です。

肌に溶け込むようになじみながら、気になるくすみをやさしくカバーし、ナチュラルなトーンアップ※5・※6を実現します。

昨年限定発売された色付きタイプのピーチピンクは、多くの支持を集めた人気アイテム。その声に応える形で、より血色感を高めたローズカラーが定番商品として仲間入りしました。

メイク効果によって明るくいきいきとした印象を演出し、ファンデーション前のベースとしても活躍します。

SPF・PA値：SPF50+・PA++++

容量：50g

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紫外線を味方にする先進テクノロジー

本商品の大きな魅力は、ポーラ化成研究所独自技術「瞬間オートディフェンステクノロジー※7」を搭載していることです。

紫外線を受けることで肌表面の膜が自動的に進化し、厚みを増しながら新たなラッピング膜を形成。汗や水、摩擦に強く崩れにくい状態を保ちながら、美容成分※8の浸透促進※9まで叶えます。

さらに、オルビス内最高レベル※3のUVカット力を実現しながら、快適な使い心地も両立。毎日の通勤や通学はもちろん、レジャーやスポーツシーンにも頼れる存在です。

※7 紫外線に瞬時に反応して、膜が厚くなり始めることおよび表面に新たな膜ができ始めることで、膜が強く崩れにくくなり、密閉することで保湿成分を浸透促進すること（角層まで）

スキンケア発想の日焼け止め

紫外線対策だけでなく、スキンケア機能が充実している点も見逃せません。

シワ改善・美白※2有効成分としてナイアシンアミドを配合。コラーゲン産生をサポートしながらシワ改善へアプローチし、メラニンの生成を抑えることでシミ・ソバカスを防ぎます。

さらに、独自保湿成分「D.N.A.ディフェンスエンハンサー※10」や、桑エキス・アシタバエキスを含む複合保湿成分「ベースエンハンサーWP※16」を配合。

角層へうるおいを届けながら、透明感※15のある健やかな肌印象へ導きます。

また、みずみずしくなめらかなテクスチャーも魅力。べたつきを感じにくく、薄膜がぴったり密着するため、毎日のスキンケア感覚で心地よく使用できます♪

毎日のUVケアをもっと快適に

年々強まる紫外線環境のなかで、UVケアは単なる日焼け対策ではなく、美しい肌を守るための重要な習慣になっています。

『オルビス リンクルブライトUVプロテクター N ローズ』は、高いUVカット力とスキンケア機能、そして血色感を演出するローズカラーを兼ね備えた頼もしい一本。

肌を守りながら自然な明るさを叶えたい方は、ぜひ毎日のケアに取り入れてみてください♡